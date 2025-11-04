Più accessibili i servizi fiscali, catastali e di pubblicità immobiliare in Molise

TERMOLI. L’Agenzia delle Entrate amplia l’offerta di assistenza per i contribuenti del Molise, rendendo più accessibili i servizi fiscali, catastali e di pubblicità immobiliare. Gli Uffici territoriali di Campobasso, Termoli e Isernia, insieme agli Uffici provinciali-territorio di Campobasso e Isernia, mettono a disposizione nuovi slot pomeridiani a partire dalle ore 14:15, offrendo consulenze telefoniche e in videocall anche oltre il tradizionale orario mattutino.

Questo servizio da remoto consente a cittadini, imprese e professionisti di ricevere supporto qualificato senza doversi recare fisicamente presso gli uffici. Per prenotare un appuntamento è possibile accedere al sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it, utilizzare l’app “AgenziaEntrate”, oppure contattare il numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso o lo 06.97617689 da cellulare. In alternativa, si possono chiamare i numeri 0874.425111 per la provincia di Campobasso e 0865.47801 per quella di Isernia, selezionando l’opzione 1 per richiedere un ricontatto e fissare l’appuntamento desiderato.

Questa iniziativa conferma l’impegno dell’Agenzia delle Entrate nel migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi offerti, favorendo la digitalizzazione e la semplificazione del rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini.

