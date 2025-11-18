Pneumatici invernali e catene: torna l’obbligo sulle strade

TERMOLI. Con l’arrivo dell’inverno, gli automobilisti devono prepararsi ad affrontare le strade più insidiose: dal 15 novembre al 15 aprile torna l’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene da neve a bordo sulle strade dove vige apposita ordinanza.

L’obbligo riguarda gli autoveicoli, mentre per i motocicli non è previsto. In caso di neve o ghiaccio al suolo, però, la circolazione delle due ruote resta vietata.

L’obiettivo della normativa è chiaro: ridurre i rischi legati a pioggia, brina, ghiaccio e asfalto freddo, condizioni che compromettono l’aderenza anche senza neve. I pneumatici invernali si riconoscono dalla marcatura M+S (Mud+Snow); quelli più performanti riportano anche il pittogramma alpino, simbolo della montagna a tre picchi con un fiocco di neve, che certifica specifici test su neve.

“I pneumatici sono l’unico punto di contatto tra veicolo e strada – ricorda Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma –. Scegliere quelli corretti e mantenerli in buono stato è essenziale per la sicurezza, soprattutto nei mesi invernali. Le gomme invernali non servono solo con la neve, ma anche su asfalto freddo, ghiacciato o brinato, condizioni molto frequenti da novembre ad aprile.”

Assogomma sottolinea anche che è fondamentale montare quattro pneumatici invernali e non solo due sull’asse di trazione, perché equipaggiare un solo asse può compromettere la stabilità e allungare gli spazi di frenata. Prima dell’acquisto, inoltre, è indispensabile verificare che le misure siano conformi a quelle indicate sulla carta di circolazione, comprese le specifiche di carico e velocità. Durante il periodo invernale è consentito utilizzare pneumatici con codice di velocità inferiore, fino alla lettera Q (160 km/h), ma al termine delle ordinanze è necessario tornare a gomme con codice pieno.

Le associazioni invitano quindi gli automobilisti ad agire per tempo, per affrontare l’inverno con maggiore sicurezza e mobilità.

AZ