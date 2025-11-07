Politica in movimento al Cosib, potrebbero esserci novità sulla “guida operativa”

TERMOLI. Le indiscrezioni si sono rincorse sin dalla mattinata, i diretti interessati non si pronunciano, ma potrebbe esserci qualche grossa novità in seno alla direzione generale del Cosib. La sofferta condizione finanziaria degli ultimi anni, dovuta al calo delle attività industriale presenti nel perimetro consortile, solo parzialmente mitigata dalla cessione dei lotti, avrebbe generato frizioni di non poco conto sul livello politico, che avrebbero messo in discussione l’attuale assetto, riconducibile al direttore generale Nicola Del Re.

Le divergenze, secondo fonti istituzionali, riguardano la gestione strategica dell’ente in una fase cruciale per il rilancio dell’area industriale del basso Molise. Le scelte operative di Del Re non avrebbero trovato pieno consenso politico.

EB