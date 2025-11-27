Polizia giudiziaria e amministrativa: l’evento formativo

Termoli ospita il grande evento formativo sulla Polizia Giudiziaria e Amministrativa: al Martur Resort una giornata di aggiornamento con magistrati, vertici istituzionali e specialisti di settore.
TERMOLI. Una giornata interamente dedicata alla formazione, all’approfondimento normativo e al confronto diretto tra istituzioni, magistratura, amministratori e operatori della sicurezza locale. È quella in programma domani, 28 novembre, al Martur Resort di Termoli, dove l’Associazione Polizia Locale d’Italia ha organizzato un evento gratuito di altissimo profilo: “Polizia Giudiziaria e Polizia Amministrativa”, con un programma fitto di interventi tecnici e istituzionali.
L’iniziativa, accreditata anche dall’Ordine degli Avvocati di Larino con il riconoscimento di tre crediti formativi, rappresenta un appuntamento cruciale per il personale della Polizia Locale e per i professionisti che operano nel campo della sicurezza urbana, della prevenzione e delle indagini sul territorio.
Si parte alle 8:30 con l’accredito dei partecipanti, per poi entrare nel vivo alle 9:00 con i saluti istituzionali:
Pietro Cappella, comandante della Polizia Locale di Termoli e presidente regionale A-PL;
Nico Balice, sindaco di Termoli;
Francesco Roberti, presidente della Regione Molise;
Costanzo Della Porta, senatore della Repubblica;
Domenico Esposito, presidente Associazione Molisana Polizia Locale;
Michele Urbano, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Larino.
Alle 9:30 è previsto l’intervento di Ivano Leo, presidente nazionale della Polizia Locale d’Italia, che offrirà un quadro aggiornato sulle sfide della categoria e sull’evoluzione normativa del settore.
Focus sulla Polizia Amministrativa e sulla gestione della videosorveglianza
Dopo una breve pausa caffè alle 10:30, i lavori riprendono alle 11:00 con la sessione dedicata alla Polizia Amministrativa. Relatore centrale sarà Domenico Giannetta, comandante della Polizia Locale di Sulmona e vicepresidente nazionale PL, specialista in organizzazione e gestione della sicurezza urbana.
Giannetta approfondirà temi molto attuali:
“Gli atti propedeutici alla gestione del sistema di videosorveglianza tra privacy e sicurezza – Il ruolo della Polizia Locale nel controllo degli impianti gestiti dai privati”.
Un argomento cruciale in un momento in cui l’espansione delle telecamere private e pubbliche richiede competenze sempre più specifiche per garantire legalità e tutela della privacy.
Magistratura in campo: repressione delle condotte penalmente rilevanti
Alle 12:30 il microfono passerà a Elvira Antonelli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, che tratterà un tema sensibile e centrale:
“Videosorveglianza: prevenzione e repressione delle condotte penalmente rilevanti”.
Un intervento atteso perché coniuga pratica investigativa, esigenze delle procure e ruolo operativo della Polizia Locale nelle attività di supporto alla giustizia.
Pomeriggio dedicato alla Polizia Giudiziaria
Dopo la pausa pranzo delle 13:30, i lavori riprendono alle 15:30 con la sessione dedicata alla Polizia Giudiziaria, guidata da una figura di riferimento nazionale:
Luca Tosolini, funzionario della Polizia Locale di Roma Capitale, docente e autore EGAF.
Il suo intervento entrerà nel cuore delle novità normative con un focus tecnico molto atteso:
“Decreto Sicurezza 2025 – Analisi operativa delle norme di interesse per la Polizia Giudiziaria”.
Una riflessione che guiderà gli operatori nell’applicazione pratica delle modifiche legislative, fornendo esempi operativi, casi reali e indicazioni procedurali.
L’evento è gratuito, ma con posti limitati e priorità agli associati A-PL. È previsto un attestato di partecipazione e, come richiesto dall’organizzazione, è gradita la partecipazione in uniforme, a testimoniare la valenza formativa e istituzionale dell’appuntamento.
La giornata si chiuderà ufficialmente alle 17:30.
Un appuntamento strategico per la sicurezza urbana
La scelta di Termoli come sede della giornata formativa conferma il ruolo crescente della città nell’ambito della sicurezza locale e dell’aggiornamento professionale. La presenza congiunta di sindaci, vertici regionali, procuratori, docenti specializzati e comandanti di Polizia Locale trasforma il 28 novembre in un’occasione di confronto preziosa per tutto il territorio molisano e non solo.
Un momento per fare rete, aggiornarsi e affrontare le nuove sfide della sicurezza urbana, in un contesto operativo in continua evoluzione.
