Polizia giudiziaria e amministrativa: l’evento formativo

Termoli ospita il grande evento formativo sulla Polizia Giudiziaria e Amministrativa: al Martur Resort una giornata di aggiornamento con magistrati, vertici istituzionali e specialisti di settore.

TERMOLI. Una giornata interamente dedicata alla formazione, all’approfondimento normativo e al confronto diretto tra istituzioni, magistratura, amministratori e operatori della sicurezza locale. È quella in programma domani, 28 novembre, al Martur Resort di Termoli, dove l’Associazione Polizia Locale d’Italia ha organizzato un evento gratuito di altissimo profilo: “Polizia Giudiziaria e Polizia Amministrativa”, con un programma fitto di interventi tecnici e istituzionali.

L’iniziativa, accreditata anche dall’Ordine degli Avvocati di Larino con il riconoscimento di tre crediti formativi, rappresenta un appuntamento cruciale per il personale della Polizia Locale e per i professionisti che operano nel campo della sicurezza urbana, della prevenzione e delle indagini sul territorio.

Si parte alle 8:30 con l’accredito dei partecipanti, per poi entrare nel vivo alle 9:00 con i saluti istituzionali:

Pietro Cappella, comandante della Polizia Locale di Termoli e presidente regionale A-PL;

Nico Balice, sindaco di Termoli;

Francesco Roberti, presidente della Regione Molise;

Costanzo Della Porta, senatore della Repubblica;

Domenico Esposito, presidente Associazione Molisana Polizia Locale;

Michele Urbano, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Larino.

Alle 9:30 è previsto l’intervento di Ivano Leo, presidente nazionale della Polizia Locale d’Italia, che offrirà un quadro aggiornato sulle sfide della categoria e sull’evoluzione normativa del settore.

Focus sulla Polizia Amministrativa e sulla gestione della videosorveglianza

Dopo una breve pausa caffè alle 10:30, i lavori riprendono alle 11:00 con la sessione dedicata alla Polizia Amministrativa. Relatore centrale sarà Domenico Giannetta, comandante della Polizia Locale di Sulmona e vicepresidente nazionale PL, specialista in organizzazione e gestione della sicurezza urbana.

Giannetta approfondirà temi molto attuali:

“Gli atti propedeutici alla gestione del sistema di videosorveglianza tra privacy e sicurezza – Il ruolo della Polizia Locale nel controllo degli impianti gestiti dai privati”.

Un argomento cruciale in un momento in cui l’espansione delle telecamere private e pubbliche richiede competenze sempre più specifiche per garantire legalità e tutela della privacy.

Magistratura in campo: repressione delle condotte penalmente rilevanti

Alle 12:30 il microfono passerà a Elvira Antonelli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, che tratterà un tema sensibile e centrale:

“Videosorveglianza: prevenzione e repressione delle condotte penalmente rilevanti”.

Un intervento atteso perché coniuga pratica investigativa, esigenze delle procure e ruolo operativo della Polizia Locale nelle attività di supporto alla giustizia.

Pomeriggio dedicato alla Polizia Giudiziaria

Dopo la pausa pranzo delle 13:30, i lavori riprendono alle 15:30 con la sessione dedicata alla Polizia Giudiziaria, guidata da una figura di riferimento nazionale:

Luca Tosolini, funzionario della Polizia Locale di Roma Capitale, docente e autore EGAF.

Il suo intervento entrerà nel cuore delle novità normative con un focus tecnico molto atteso:

“Decreto Sicurezza 2025 – Analisi operativa delle norme di interesse per la Polizia Giudiziaria”.

Una riflessione che guiderà gli operatori nell’applicazione pratica delle modifiche legislative, fornendo esempi operativi, casi reali e indicazioni procedurali.

L’evento è gratuito, ma con posti limitati e priorità agli associati A-PL. È previsto un attestato di partecipazione e, come richiesto dall’organizzazione, è gradita la partecipazione in uniforme, a testimoniare la valenza formativa e istituzionale dell’appuntamento.

La giornata si chiuderà ufficialmente alle 17:30.

Un appuntamento strategico per la sicurezza urbana

La scelta di Termoli come sede della giornata formativa conferma il ruolo crescente della città nell’ambito della sicurezza locale e dell’aggiornamento professionale. La presenza congiunta di sindaci, vertici regionali, procuratori, docenti specializzati e comandanti di Polizia Locale trasforma il 28 novembre in un’occasione di confronto preziosa per tutto il territorio molisano e non solo.

Un momento per fare rete, aggiornarsi e affrontare le nuove sfide della sicurezza urbana, in un contesto operativo in continua evoluzione.

EB