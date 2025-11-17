Portocannone investe nella cultura: oltre 15mila euro per potenziare la biblioteca comunale

PORTOCANNONE. Il Comune di Portocannone ha ottenuto un finanziamento di 15.836,98 euro nell’ambito della misura nazionale dedicata alla promozione della cultura, con particolare riferimento all’acquisto di libri per le biblioteche comunali. Il decreto di approvazione è stato pubblicato nei giorni scorsi e conferma l’ammissione del Comune al contributo, che sarà erogato in due annualità, 2025 e 2026.

Si tratta di un risultato significativo, che premia la capacità dell’Amministrazione di intercettare risorse e trasformarle in opportunità concrete per la crescita culturale del territorio. In un contesto in cui la lettura e l’accesso ai libri rappresentano strumenti fondamentali di inclusione e sviluppo, Portocannone sceglie di investire nella propria biblioteca, rafforzando un presidio che da anni svolge un ruolo centrale nella vita della comunità.

Determinante, in questo percorso, è stato l’impegno dell’assessore alla Cultura Valentina Flocco, che ha seguito con attenzione l’iter progettuale, confermando una visione politica capace di coniugare passione e competenza. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla Responsabile della Biblioteca Comunale, Maria Antonietta Castellano, il cui lavoro quotidiano garantisce continuità, efficienza e qualità del servizio.

Il sindaco Francesco Gallo ha sottolineato come questo finanziamento rappresenti “un ulteriore tassello di un impegno costante e trasversale, volto ad affrontare con responsabilità e programmazione le diverse tematiche che caratterizzano la vita amministrativa della nostra comunità”.

La cultura, a Portocannone, non è un accessorio: è infrastruttura civile, investimento strategico, scelta politica. E questo risultato lo dimostra.

