«Presidio di lotta e coscienza civile» col Prc sul Corso

TERMOLI. Un prologo sulle manifestazioni in programma nel fine settimana c’è stato sabato 22 novembre a Termoli, sul Corso Nazionale, all’incrocio con via Adriatica, in un presidio di lotta e coscienza civile.

Dalle 17 alle 20 il Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea ha portato in piazza la propria opposizione alla cosiddetta “manovra dei ricchi” e la difesa dello stabilimento Stellantis, rendendo il banchetto informativo un luogo di confronto e denuncia. Volantini e interventi hanno smascherato la Finanziaria 2025 come una “truffa sociale”: regali alle banche e alle grandi imprese, tagli a welfare, scuola e sanità, pensioni minime ferme a 615 euro, nessun piano per il Mezzogiorno, transizione ecologica lasciata alle multinazionali. La piazza ha rilanciato le proposte alternative di Rifondazione: tassa sui grandi patrimoni e sulle rendite finanziarie, salario minimo a 10 euro l’ora, riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, abolizione della legge Fornero, reddito universale, piano pubblico di assunzioni in sanità, scuola e ambiente, difesa del potere d’acquisto con l’adeguamento automatico di salari e pensioni all’inflazione.

Accanto alla denuncia della manovra, la manifestazione ha posto al centro la crisi dello stabilimento ex Fiat di Termoli, oggi Stellantis. Rifondazione ha ricordato come già da tempo avesse segnalato i rischi del progetto Gigafactory, presentato come futuro dell’auto elettrica ma percepito come preludio alla chiusura di un sito che dagli anni Settanta ha garantito occupazione fino a 3.600 lavoratori. Il segretario regionale Pasquale Sisto ha ribadito che la lotta non è solo difesa del lavoro, ma affermazione di dignità collettiva, sottolineando la necessità di un piano industriale pubblico e di garanzie occupazionali reali.

La mobilitazione di Termoli è stata anche un passaggio preparatorio agli scioperi generali: il 28 novembre con Usb e sindacati di base e il 12 dicembre con la Cgil. In questo percorso Rifondazione Comunista si conferma presidio di una sinistra di classe, pronta a mobilitare piazze e coscienze contro le ingiustizie e per un’Italia diversa, fondata sul lavoro, sui diritti e sulla giustizia sociale. La manifestazione di sabato scorso ha mostrato che la voce del popolo non è rassegnata: è viva, determinata e capace di trasformare la denuncia in proposta, la protesta in progetto di futuro.

EB