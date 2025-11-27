Prestiter in Buone Imprese, per proseguire sulla strada della responsabilità e del benessere collettivo

TERMOLI. Il progetto Buone Imprese sta raccogliendo sempre più testimonianze dirette di chi vi ha aderito, come il Ceo di Prestiter, Andrea Di Vincenzo.

«Prestiter nasce con l’obiettivo di semplificare la vita finanziaria delle persone, contribuendo ad una cultura del credito più etica, trasparente e sostenibile. Con Buone Imprese vogliamo continuare su questa strada, condividendo esperienze e buone pratiche imprenditoriali che mettono al centro la responsabilità e il benessere collettivo. Crediamo che il valore di un’azienda si misuri soprattutto nell’impatto positivo che genera».

