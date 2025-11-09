Prevenzione e tutela del territorio: torna in piazza l’associazione nazionale Vigili del Fuoco volontari

TERMOLI. Domenica prossima, 16 novembre 2025, dalle ore 17.30 alle 20, in Piazza Monumento a Termoli, si terrà l’Open Day dell’associazione nazionale Vigili del Fuoco Volontari del Molise – Sezione Provinciale di Protezione Civile.

Un appuntamento imperdibile per tutti i cittadini interessati ad avvicinarsi al mondo del volontariato e della protezione civile. Durante il pomeriggio, i volontari saranno a disposizione per fornire informazioni sulle attività dell’associazione, illustrando come si opera quotidianamente sul territorio.

Saranno organizzate dimostrazioni pratiche e sarà possibile osservare da vicino i mezzi associativi, compresi quelli antincendio.

L’evento rappresenta un’opportunità per conoscere le attività formative che i volontari svolgono per la prevenzione dei rischi e per garantire interventi sicuri e professionali. I partecipanti potranno scoprire strumenti e tecnologie utilizzati nelle emergenze, sia locali che nazionali, come terremoti e alluvioni. I volontari forniranno anche indicazioni sulle modalità di iscrizione all’associazione e su come intraprendere il percorso del volontariato, diventando parte attiva della comunità.

L’Open Day sarà non solo un’occasione informativa, ma anche un momento di festa e riconoscimento per tutte le donne e gli uomini che, con passione e dedizione, indossano la divisa e si impegnano per il bene comune. I nostri volontari scelgono ogni giorno di dedicare tempo ed energie per essere vicini a chi ha bisogno, uniti da un unico obiettivo: aiutare gli altri con umanità e competenza.

«Non perdere questa bella opportunità: vieni a trovarci e, se lo desideri, unisciti alla nostra squadra!», il messaggio dell’associazione nazionale Vigili del Fuoco Volontari.

EB