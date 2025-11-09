Quando al Cup vengono meno educazione e comprensione

TERMOLI. L’educazione e la comprensione, prima di tutto. Questo vorrebbero gli utenti della sanità pubblica, a Termoli, come altrove.

Invece, siamo a descrivere un episodio di disagio avvenuto venerdì pomeriggio al centro unico di prenotazione (Cup) dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Una cittadina con il 75% di invalidità dopo aver atteso pazientemente in fila, con il biglietto numerato in mano, si è trovata lo sportello “chiuso in faccia”, senza alcuna possibilità di completare la prenotazione.

“Dopo una lunga attesa al Cup, e ho il biglietto che lo dimostra, ci è stato chiuso lo sportello in faccia. Eravamo rimaste sei persone, ovviamente alterate dopo aver fatto la fila in maniera educata. Addirittura, ci hanno accusato di non capire la situazione”, racconta la donna. Alla sua domanda se fosse possibile utilizzare lo stesso biglietto il giorno successivo, il personale avrebbe risposto ridendo: “Mi hanno riso in faccia perché, ovvio, riparte da zero la macchinetta. È vergognoso tutto questo”.

Secondo quanto riferito, la spiegazione del personale sarebbe stata che la colonnina eroga i numeri fino a 45 minuti prima della chiusura dello sportello. La cittadina denuncia però la scarsa visibilità delle informazioni: “Non sarei mai andata a leggere vicino agli sportelli perché penso sia poco educato per la privacy di chi sta lì a prenotare”.

Per la cronaca, ed avendo visto il biglietto, possiamo dire che l’orario di emissione era entro i 45 minuti prima della chiusura dello sportello, alle 15:56. A questo punto, viene da pensare che forse la soluzione più elegante sarebbe stata spegnere direttamente le colonnine alle 15: così almeno nessuno avrebbe dovuto sopportare file, risate sarcastiche o l’illusione di un servizio pubblico funzionante.

Alberta Zulli