Report Iss: Molise primo in Italia per le vaccinazioni antinfluenzali

TERMOLI. Nel biennio 2023-2024, circa il 22% degli adulti molisani tra i 18 e i 64 anni ha ricevuto il vaccino antinfluenzale, una percentuale che colloca la regione al primo posto in Italia e quasi raddoppia la media nazionale dell’11,9%.

Dati incoraggianti emergono anche tra chi convive con malattie croniche: in questa fascia, quasi la metà dei cittadini è vaccinata, confermando l’attenzione del Molise alla prevenzione sanitaria.

Secondo il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, la diffusione della vaccinazione tra gli adulti è cresciuta negli ultimi anni, partendo da livelli molto bassi (6,6% nel 2015-2016) e raggiungendo un picco durante la pandemia nel 2020-2021 (15%), per stabilizzarsi attorno al 12% nella campagna 2023-2024.

Questi dati evidenziano come il Molise stia riuscendo a promuovere efficacemente la protezione dai virus influenzali, soprattutto tra le categorie più fragili, ponendosi come modello a livello nazionale.