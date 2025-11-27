Ricerca sulle malattie rare: il Molise tra i progetti finanziati da Fondazione Cariplo e Telethon

CAMPOBASSO. Si chiude con la quarta edizione il bando congiunto di Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon, che quest’anno ha selezionato 26 progetti di ricerca per un investimento complessivo di circa 3,6 milioni di euro. Sono coinvolti 35 gruppi di ricerca provenienti da 12 regioni italiane.

Con questo finanziamento, l’investimento totale delle due Fondazioni dal 2021 raggiunge oltre 17 milioni di euro, con 85 progetti sostenuti e 125 laboratori italiani attivi.

Un successo anche per il Molise

Tra i beneficiari, il gruppo di ricerca guidato da Vittorio Maglione della Fondazione Neuromed di Pozzilli ha ottenuto circa 40.000 euro per il progetto “Caratterizzazione molecolare del gene Dark Fbxo34 nella soppressione della tossicità indotta dalla proteina Huntingtina mutata”.

Ispirazione internazionale e obiettivi del bando

Il programma prende spunto da un’iniziativa dei National Institutes of Health (NIH) americani e punta a “illuminare” porzioni ancora poco conosciute del genoma umano. L’obiettivo è approfondire aspetti genetici e meccanismi molecolari con grande potenziale per la comprensione e il trattamento delle malattie rare.

I progetti finanziati si concentrano su tre aree principali:

geni associati a malattie rare ancora poco studiati;

variabilità fenotipica legata a una stessa mutazione genetica;

modificatori genetici che influenzano gravità o comparsa dei sintomi.

Due tipologie di progetto

Per la prima volta, i ricercatori hanno potuto scegliere tra due modalità: i progetti “Pilot” (durata un anno, per dati preliminari o nuovi strumenti) e i progetti “Full” (fino a due anni, basati su dati già disponibili). Quest’anno sono stati finanziati 14 progetti Pilot e 12 Full.

Selezione rigorosa e partecipazione diffusa

Sono arrivate 146 proposte da enti di ricerca italiani, pubblici e privati. La valutazione è stata effettuata da una commissione internazionale di 16 esperti, presieduta dal Dr. Massimo Pandolfo della McGill University di Montreal. La selezione, come nelle edizioni precedenti, si è basata sul metodo della peer-review, assicurando imparzialità e trasparenza.

La maggior parte dei laboratori finanziati (14 su 35) si trova in Lombardia; gli altri sono distribuiti in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Toscana, Veneto, Liguria, Trentino-Alto Adige, Lazio, Puglia e Campania. Tra le patologie oggetto di studio: distrofie muscolari, epilessie, disturbi del neurosviluppo e tumori rari.

Le parole dei protagonisti

Celeste Scotti, Direttore R&S di Fondazione Telethon: «Sostenere la ricerca di base è fondamentale, anche in ambiti ancora poco esplorati. Comprendere i meccanismi genetici delle malattie rare è il primo passo per trovare soluzioni concrete».

Giovanni Azzone, Presidente di Fondazione Cariplo: «Il numero e la qualità delle proposte dimostrano la grande passione dei ricercatori italiani. Sostenendoli, possiamo contribuire a cambiare la vita delle persone».

Fondazione Telethon ETS

Fondata nel 1990, Fondazione Telethon è una delle principali charity biomediche italiane, con la missione di curare le malattie genetiche rare attraverso ricerca scientifica di eccellenza. Dalla sua nascita, ha investito 741 milioni di euro in 3.118 progetti, coinvolgendo 1.916 ricercatori e studiando 661 malattie.

Grazie alla sua attività, sono già disponibili in Europa terapie geniche per l’ADA-SCID e la leucodistrofia metacromatica, e sono in fase di sperimentazione approcci terapeutici per beta-talassemia, mucopolisaccaridosi di tipo 1 e 6, sindrome di Usher 1B e altre malattie genetiche ancora prive di cura.