Rigenerazione urbana: la svolta col piano degli immobili pubblici

TERMOLI. Varato in Giunta il “Piano città degli Immobili Pubblici” di Termoli: rigenerazione urbana e valorizzazione strategica.

Introduzione al Piano città

Il “Piano Città degli immobili pubblici” rappresenta una nuova frontiera per la pianificazione urbana e la gestione del patrimonio immobiliare pubblico nel Comune di Termoli. Questo strumento nasce da un accordo interistituzionale tra Agenzia del Demanio, Comune di Termoli, Regione Molise e la Direzione Marittima Abruzzo e Molise della Capitaneria di Porto, che ha l’obiettivo fondamentale di coordinare attività di razionalizzazione, valorizzazione, rigenerazione e riqualificazione del patrimonio pubblico locale.

Il Piano si inserisce perfettamente all’interno delle direttive nazionali per la gestione strategica degli immobili pubblici, mirando alla massimizzazione dell’efficienza dei servizi pubblici, la rigenerazione urbana sostenibile e un recupero che tenga conto anche degli aspetti culturali, ambientali e sociali del territorio.

Obiettivi e strategie

Gli obiettivi principali del Piano Città riguardano tre direttrici:

Riorganizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico: Gli immobili pubblici sotto-utilizzati o in disuso saranno riqualificati con un approccio innovativo, per favorire una loro nuova destinazione funzionale. Si punta a soluzioni che combinino efficienza nella gestione con sostenibilità economica e sociale.

Gli immobili pubblici sotto-utilizzati o in disuso saranno riqualificati con un approccio innovativo, per favorire una loro nuova destinazione funzionale. Si punta a soluzioni che combinino efficienza nella gestione con sostenibilità economica e sociale. Rigenerazione urbana integrata: Il Piano promuove un intervento complessivo sul territorio urbano di Termoli, finalizzato a un miglioramento della qualità della vita, della vivibilità e della coesione sociale. La rigenerazione interessa anche il tessuto culturale e storico, con particolare attenzione ai siti di interesse patrimoniale.

Il Piano promuove un intervento complessivo sul territorio urbano di Termoli, finalizzato a un miglioramento della qualità della vita, della vivibilità e della coesione sociale. La rigenerazione interessa anche il tessuto culturale e storico, con particolare attenzione ai siti di interesse patrimoniale. Coinvolgimento e partenariati istituzionali: Grazie a un tavolo tecnico permanente, le istituzioni locali e regionali collaborano in sinergia. Viene inoltre favorita la partecipazione di enti culturali e attori privati, per creare un modello di partenariato pubblico-privato che stimoli investimenti e innovazione.

Il portafoglio immobiliare: quali immobili e come

È stato definito un portafoglio inaugurale di immobili pubblici da inserire nel Piano, che include proprietà sia statali che comunali, molte delle quali parzialmente utilizzate o in stato di degrado. Questi immobili saranno oggetto di una attenta analisi tecnico-urbanistica per identificare le soluzioni più adatte al loro recupero e valorizzazione.

Tra le priorità vi sono gli immobili di valenza culturale e quelli situati in zone che possono beneficiare maggiormente della rigenerazione urbana, con particolare attenzione alle esigenze della comunità locale. Il Piano prevede la possibilità di ampliamento del portafoglio, in modo da includere ulteriori beni da pianificare e valorizzare in futuro.

Ruoli e impegni delle parti coinvolte

Agenzia del Demanio: Curare la progettazione tecnica e l’attuazione strategica del Piano, attraverso la Struttura per la Progettazione, garantendo qualità, innovazione e sostenibilità.

Curare la progettazione tecnica e l’attuazione strategica del Piano, attraverso la Struttura per la Progettazione, garantendo qualità, innovazione e sostenibilità. Comune di Termoli: Collaborare attivamente nella definizione delle destinazioni d’uso ottimali, agevolare i procedimenti amministrativi, e promuovere iniziative di rigenerazione urbana in linea con le normative urbanistiche locali.

Collaborare attivamente nella definizione delle destinazioni d’uso ottimali, agevolare i procedimenti amministrativi, e promuovere iniziative di rigenerazione urbana in linea con le normative urbanistiche locali. Regione Molise: Fornire supporto tecnico e amministrativo, facilitare scambi di know-how e collaborazioni con altri enti territoriali, partecipare alla definizione di convenzioni attuative.

Fornire supporto tecnico e amministrativo, facilitare scambi di know-how e collaborazioni con altri enti territoriali, partecipare alla definizione di convenzioni attuative. Direzione Marittima Abruzzo e Molise: Supportare con pareri e atti di assenso e promuovere semplificazioni amministrative nei limiti della sua competenza.

Questa sinergia istituzionale mira a superare frammentazioni e inefficienze, garantendo un processo condiviso e integrato di valorizzazione degli immobili pubblici.schema_accordo.pdf​

Fasi operative e governance

Il Piano Città si articola in quattro fasi operative principali:

Analisi conoscitiva: Studio approfondito del contesto urbano, territoriale e socio-economico del Comune di Termoli, per comprendere bisogni, criticità e potenzialità. Accordo quadro interistituzionale: Sottoscrizione di accordi e definizione dei ruoli tra i soggetti coinvolti, come il noto schema di accordo approvato dalla Giunta Comunale a novembre 2025. Progettazione degli interventi: Predisposizione di piani tecnici e progettuali dettagliati, affidati alla Struttura per la Progettazione dell’Agenzia del Demanio, che assicura elevati standard progettuali. Esecuzione e monitoraggio: Realizzazione degli interventi con il coinvolgimento di tutti gli enti, supportati da un tavolo tecnico permanente che monitora i progressi e valuta i risultati con indicatori di sostenibilità e impatto sociale.

Innovazione e valorizzazione culturale

Un aspetto peculiare e innovativo del Piano Città di Termoli è la collaborazione con la Fondazione Macte, Museo di Arte Contemporanea, già attiva con una convenzione specifica. Questo partenariato integra contenuti artistici e culturali nelle strategie di valorizzazione urbana, contribuendo a definire il patrimonio come leva di attrazione culturale e di crescita economica locale.

La rigenerazione urbana quindi non è solo un intervento edilizio ma un processo che punta a ridare identità e forza culturale ai luoghi, con un’attenzione particolare alla memoria storica e alle tradizioni della comunità termolese.schema_accordo.pdf​

Aspetti economici e sostenibilità

Le attività previste dal Piano sono pianificate nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, con un modello organizzativo che non prevede oneri diretti reciproci tra le parti, ma mira a ottenere risparmi e ottimizzazione dei costi attraverso un uso più efficiente del patrimonio.

Il Piano incentiva anche il coinvolgimento di capitali privati tramite partnership di tipo pubblico-privato, specialmente nei settori culturale, turistico e sociale, per massimizzare il valore economico e sociale prodotto dalla rigenerazione degli immobili pubblici.

Benefici per il territorio e la comunità

Il Piano Città promette benefici importanti per Termoli e la sua comunità:

Rigenerazione di aree pubbliche degradate, restituendo alla cittadinanza spazi fruibili e servizi di qualità.

Recupero di immobili di interesse culturale, con creazione di nuovi poli di attrazione turistica e culturale.

Incremento dell’efficienza nella gestione dei beni pubblici, con risparmio per le casse comunali e razionalizzazione dei servizi.

Rafforzamento della coesione sociale attraverso progetti partecipativi e apertura culturale.

Sostenibilità ambientale e valorizzazione del paesaggio urbano.

Queste aspettative si allineano con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e con le normative sulla digitalizzazione e semplificazione amministrativa.​

