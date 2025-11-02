“Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per cercare mia zia”

SAN MARTINO IN PENSILIS. “Ringrazio vivamente

la Prefettura di Campobasso per il coinvolgimento dei Carabinieri di Larino e di San Martino, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per la tempestività delle ricerche di mia zia che si era allontanata da casa, purtroppo senza avvisare per via della sua malattia”. Si esprime così la signora Maria, la nipote ella donna di 78 anni di cui si erano perse le tracce nella notte, a San Martino in Pensilis.

“Ringrazio di vero cuore la famiglia tutta, tutti gli amici, che hanno setacciato ogni strada, ogni vicolo, il sindaco Gianni Di Matteo, la vicesindaco Tiziana D’Adderio, l’assessore Nicola D’abate, la comunità di San Martino che si è prodigata fino a notte fonda per la ricerca.

Ringrazio Federica D’adderio e il suo Theo, cane addestrato per le ricerche dispersi, che si sono spinti fino alle campagne circostanti.

Grazie per la vicinanza, per la preoccupazione, per quel senso di fratellanza che ancora oggi vige; stringo fortemente ognuno con il cuore, sentendo nel petto un forte senso di gratitudine”.

EB