Roberti sulla Gigafactory: «Ci sono altre aziende straniere interessate a produrre batterie nell’area Stellantis»

TERMOLI. Il futuro industriale di Termoli potrebbe non essere segnato dalla rinuncia della Gigafactory, ma da una nuova stagione produttiva che guarda ancora al settore delle batterie. A dirlo è il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, che conferma l’esistenza di contatti avanzati al Ministero con aziende straniere pronte a investire nell’area tuttora di proprietà di Acc. “Ci sono aziende che vogliono venire a produrre batterie.

Sembra – e ne abbiamo contezza attraverso alcuni incontri fatti al Ministero – che ci sia più di qualche azienda americana e inglese che voglia arrivare proprio sulle aree che erano state destinate ad Acc, dove si crea la possibilità, così come sembra, attraverso un programma costruttivo e un progetto, che ci siano buone opportunità di lavoro”.

Secondo il governatore, le prospettive occupazionali non sarebbero marginali ma di grande peso, soprattutto per un territorio che rischiava di subire il contraccolpo della mancata Gigafactory. “Si dovrebbero assorbire, se tutto va bene, circa 2.000 unità. Quindi questo vuol dire che, se si perde da una parte, si cerca di realizzare le condizioni da un’altra”, osserva Roberti.

Il presidente chiarisce però che, per ragioni industriali e strategiche, non è ancora possibile fare nomi né diffondere dettagli precisi sui gruppi coinvolti. “È evidente che a livello industriale non si possono né fare nomi né dare informazioni particolari, perché nelle strategie industriali ci sono delle riservatezze che sono state chieste sia al Ministero. Io qualche informazione ce l’ho, però aspettiamo che il tutto si possa concretizzare”.

Accanto allo scenario industriale, Roberti torna su un tema politico che ritiene cruciale: la gestione nazionale della fusione tra Fca, Psa e la nascita di Stellantis. Un passaggio, secondo lui, affrontato con scarsa determinazione dal governo italiano dell’epoca. “Noi ribadiamo: forse, quando c’è stata la fusione tra Fca, Stellantis e Peugeot, l’Italia poteva e doveva fare di più, a partire dal Golden Power. In qualche maniera non abbiamo posto i paletti necessari per poter bloccare opere strategiche e impianti strategici che vadano in mano agli stranieri. Infatti, la Francia è tutelata, l’Italia no”.

EB