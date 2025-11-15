Salute mentale e follia: “L’aiuto più valido viene dalla comunità”

VASTO. Doppio appuntamento ieri a Vasto con “Madre Follia”, evento promosso da AIRSaM – Associazione Italiana Residenze per la Salute Mentale.

Fortemente voluto e coordinato dal suo presidente nazionale, il dott. Alessandro Gentile, psichiatra vastese e direttore del Centro di Salute Mentale di Termoli, con il sostegno del Dipartimento di Salute Mentale della ASL 2 Lanciano–Vasto–Chieti, l’evento si è svolto di mattina nell’aula magna del Polo Liceale Mattioli e nel pomeriggio nella Sala Aldo Moro degli ex palazzi scolastici.

A raccontare le ragioni dell’iniziativa è il dottor Gentile nell’intervista a cura di Lea Di Scipio.