Sanità digitale, Asrem certificata a livello internazionale per i tre ospedali del Molise

CAMPOBASSO. L’Asrem ha ottenuto il riconoscimento internazionale HIMSS – EMRAM Stage 3 per i Presidi Ospedalieri del territorio, un traguardo che segna un passo decisivo nel percorso di trasformazione digitale della sanità regionale e in particolare del Presidio Ospedaliero “A. Cardarelli” di Campobasso.

Il certificato, rilasciato ufficialmente il 17 novembre 2025 da HIMSS Italy attraverso la metodologia HIMSS Assurance Framework™, attesta il consolidamento di risultati concreti: l’adozione di documenti clinici elettronici strutturati, la presenza di un sistema elettronico degli ordini clinici (CPOE) e della prescrizione farmacologica, l’accesso completamente digitale ai referti radiologici, cardiologici e di laboratorio con visualizzazione delle immagini DICOM e non DICOM, la standardizzazione dei flussi di lavoro che innalza i livelli di sicurezza del paziente e migliora l’efficienza del personale sanitario.

L’allineamento con le dimensioni chiave del modello HIMSS EMRAM – dalla cattura dei dati e lo scambio informativo alla partecipazione attiva del paziente, dall’analisi dei dati clinici e misurazione degli esiti alla gestione della resilienza e all’adozione dei sistemi da parte degli utenti clinici – colloca l’ASReM in un percorso di crescita strutturata, riconosciuto a livello internazionale e orientato alla digital transformation, alla sanità data-driven e al miglioramento continuo dei processi.

«Questo traguardo rappresenta un passo decisivo verso un ambiente di cura basato su tecnologie integrate, sicurezza, efficienza e qualità dell’assistenza» ha dichiarato il Dirigente dei Sistemi Informativi, Raffaele Malatesta, mentre il Direttore Generale Giovanni Di Santo ha sottolineato che «l’ASReM continuerà a investire nella digitalizzazione e nell’innovazione per garantire a cittadini, pazienti e operatori sanitari un sistema moderno e affidabile».

Il modello EMRAM (Electronic Medical Record Adoption Model), standard internazionale di riferimento per la misurazione del livello di adozione delle cartelle cliniche elettroniche e dei sistemi informativi sanitari, certifica con lo Stage 3 la maturità tecnologica e operativa dell’Azienda, confermando l’impegno a proseguire verso livelli sempre più avanzati di digitalizzazione e qualità dell’assistenza.

EB