Sanità in Molise, Sinistra Italiana contro il Piano operativo sanitario

CAMPOBASSO. “Il nuovo Piano operativo sanitario rischia di cancellare definitivamente un intero territorio e di mettere seriamente in discussione un diritto universale e inalienabile come quello alla Salute, soprattutto nelle nostre aree interne. Pieno sostegno dunque alle iniziative – che vedono in prima linea anche la nostra consigliera provinciale Sara Ferri – di sindaci come Saia e Castrataro che si oppongono con fermezza a questo disastro annunciato e convinta adesione da parte di Sinistra Italiana al Comitato che si vuole costituire per difendere gli ospedali pubblici e i servizi in Provincia di Isernia e non solo”.

Lo dichiara in una nota il segretario regionale di SI Molise, Vincenzo Notarangelo.

“Nella totale indifferenza e complicità della destra regionale e parlamentare stanno smantellando reparti e strutture con la solita, miope, spietata logica dei numeri che non tiene conto dei bisogni delle comunità e gioca con la vita stessa delle persone. È in atto – conclude Notarangelo – una guerra di potere nei palazzi del centrodestra, mentre fuori i cittadini faticano ormai ad accedere anche alle cure più essenziali. Dai sindaci non allineati e da tutti i movimenti spontanei che nascono sul territorio è giusto che parta una forte forma di protesta politica e civile”.