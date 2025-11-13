Screening gratuito per il diabete nelle farmacie molisane

MOLISE. Nel mese dedicato alla sensibilizzazione sul diabete, la Regione Molise avvia una nuova campagna di screening gratuito per la popolazione. L’iniziativa prenderà il via il 14 novembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, e sarà attiva fino al 30 novembre 2025 nelle farmacie aderenti su tutto il territorio regionale.

Promossa dalla Struttura Commissariale, dalla Direzione Generale per la Salute, da ASREM e da Federfarma Molise, la campagna ha lo scopo di favorire la diagnosi precoce del diabete e di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione, elemento chiave per evitare complicanze e migliorare la qualità della vita.

Saranno coinvolte la quasi totalità delle farmacie della regione, comprese quelle rurali, che costituiscono un punto di riferimento essenziale soprattutto nelle aree interne, dove il presidio sanitario è spesso l’unico servizio di prossimità.

L’adesione è volontaria e gratuita: dal 14 al 30 novembre, dal lunedì al sabato (ore 8.30 – 9.30), i cittadini potranno recarsi a digiuno presso la propria farmacia di fiducia, muniti di tessera sanitaria, per effettuare il test glicemico.

Le persone con valori superiori a 126 mg/dL o considerate a rischio potranno essere indirizzate ai centri diabetologici senza necessità di prenotazione o ricetta medica.

Il diabete di tipo 2 può essere prevenuto attraverso un corretto stile di vita, fatto di alimentazione equilibrata e attività fisica regolare. Il diabete di tipo 1, invece, non è prevenibile, ma conoscere i sintomi d’esordio consente di intervenire tempestivamente e di evitare gravi complicanze, come la chetoacidosi diabetica.

Un ulteriore passo avanti nella prevenzione è stato compiuto con la Legge 130/2023, che ha introdotto in Italia lo screening gratuito e volontario per il diabete di tipo 1 nei bambini e ragazzi tra 1 e 17 anni, un provvedimento innovativo che pone il nostro Paese all’avanguardia nella diagnosi precoce.

“Il diabete è una malattia cronica che può essere gestita con una diagnosi precoce ed un trattamento adeguato” – hanno dichiarato il commissario ad Acta della Regione Molise Avv. Marco Bonamico e il sub-Commissario dottor Ulisse Di Giacomo – “Con tale progetto, per il quale si ringrazia il Presidente di Federfarma Molise dottor Luigi Sauro, la Regione Molise intende rafforzare le misure di prevenzione della malattia anche mediante una capillare azione di informazione e sensibilizzazione affidata alle farmacie operanti sul territorio. Inoltre, la lotta al diabete deve essere inserita in una visione orientata alla promozione della salute, in conformità agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Regionale e del Piano Nazionale di Prevenzione“.

