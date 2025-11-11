“See Learning”: c’è anche l’Achille Pace tra i 70 istituti selezionati

TERMOLI. L’Istituto Comprensivo “Achille Pace Giovanni Paolo II” di Termoli è stato selezionato per partecipare alla prima sperimentazione nazionale dedicata all’educazione alle competenze emotive, sociali ed etiche. Il progetto, promosso da Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) nell’ambito delle Avanguardie Educative, coinvolgerà 70 istituti comprensivi e 250 docenti in tutta Italia.

Le classi 3B della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto di Termoli prenderanno parte a un percorso formativo gratuito della durata di tre anni, che prevede 98 ore di formazione e attività didattiche continue in aula. I temi affrontati includono la gestione delle emozioni, la gentilezza, l’attenzione, l’empatia, l’interdipendenza, il pensiero sistemico, la diversità e l’inclusione, la resilienza e la gestione dei conflitti. Al termine del percorso, i docenti formati potranno trasmettere le competenze acquisite agli studenti, integrando l’educazione emotiva, sociale ed etica nella quotidianità scolastica.

La dirigente scolastica, Marina Crema, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando come questa sperimentazione rappresenti un’occasione concreta per innovare e migliorare la qualità dell’esperienza educativa. In un contesto sociale in rapido cambiamento, è fondamentale offrire agli studenti strumenti per comprendere se stessi, costruire relazioni positive e diventare cittadini consapevoli, responsabili e solidali.

Il programma See Learning (Social, Emotional, and Ethical Learning), già diffuso in 78 Paesi tra cui Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Stati Uniti, Cile, Messico, Colombia, Brasile, India, Taiwan e Singapore, nasce dal lavoro del Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics della Emory University (Atlanta, Usa), con il contributo del celebre psicologo Daniel Goleman. In Italia, la sperimentazione è coordinata dall’Istituto Comprensivo Parma Centro (scuola capofila), da Indire e dal Movimento Avanguardie Educative, e dall’Associazione eduEES (Educazione Etica, Emotiva e Sociale), responsabile della formazione dei docenti.

Il progetto See Learning coinvolgerà circa 1800 alunni in tutte le regioni italiane, con l’obiettivo di espandersi progressivamente attraverso il coinvolgimento di nuove scuole e la creazione di una rete nazionale di istituti comprensivi impegnati nell’educazione al benessere globale della persona.