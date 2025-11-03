“Selecting Italy 2025”, Di Lucente rappresenta il Molise a Trieste

CAMPOBASSO. L’assessore regionale alle Attività Produttive, Sviluppo Economico e Internazionalizzazione delle Imprese del Molise, Andrea Di Lucente, parteciperà a “Selecting Italy 2025”, evento nazionale dedicato all’attrazione degli investimenti esteri e allo sviluppo sostenibile, in programma il 4 e 5 novembre al Generali Convention Center di Trieste.

Promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, il summit giunge alla sua terza edizione come piattaforma strategica per il dialogo tra istituzioni e imprese, la valorizzazione delle filiere produttive e la creazione di nuove sinergie territoriali.

Di Lucente interverrà alla tavola rotonda “Attrarre investimenti nelle aree di interesse comune: Regioni a confronto”, insieme ai rappresentanti di Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Molise, moderata dalla giornalista di Sky TG24 Mariangela Pira. L’incontro sarà occasione per condividere esperienze e strategie regionali sull’attrattività territoriale.

L’evento prevede anche sessioni di networking e incontri B2B tra imprese internazionali e rappresentanze regionali, con l’obiettivo di stimolare progetti condivisi e rafforzare il sistema produttivo nazionale.

“Partecipare a Selecting Italy – ha dichiarato Di Lucente – significa confrontarsi con le migliori esperienze regionali in tema di attrazione degli investimenti e promozione del territorio. È un’occasione importante per presentare le potenzialità della nostra regione e rafforzare il dialogo con istituzioni e operatori economici di alto livello”.

