“Senza consenso è violenza sessuale”: arriva il sì dalla Camera

ROMA. Non basta più l’assenza di un “no”: da oggi, qualsiasi atto sessuale senza consenso libero e attuale sarà considerato violenza sessuale. La legge ridefinisce l’articolo 609-bis del codice penale, allineando l’Italia alla Convenzione di Istanbul e introducendo una nozione chiara e vincolante di consenso, che pone al centro la libertà e la volontà della persona coinvolta.

Il testo nasce da un emendamento bipartisan approvato in commissione Giustizia, frutto di un dialogo tra le relatrici Carolina Varchi (FdI) e Michela Di Biase (Pd), e sostenuto dal coinvolgimento diretto delle leader dei due partiti, Giorgia Meloni ed Elly Schlein.

Secondo la nuova normativa, il reato di violenza sessuale si configura in caso di assenza di consenso libero e attuale in tre distinte condotte:

Compiere atti sessuali su un’altra persona; Far compiere atti sessuali ad un’altra persona; Far subire atti sessuali ad un’altra persona.

Il secondo comma del testo mantiene, con lievi modifiche, le fattispecie già previste dal codice penale, relative a:

Il ricorso a violenza, minaccia o abuso di autorità per costringere qualcuno a subire o compiere atti sessuali;

per costringere qualcuno a subire o compiere atti sessuali; L’abuso delle condizioni di inferiorità fisica, psichica o di particolare vulnerabilità della vittima.

Si tratta di una novità significativa: il focus del reato si sposta dalla forza dell’aggressore alla violazione della libertà della vittima, eliminando il precedente onere probatorio che spesso gravava sulle donne, costrette a dimostrare di non aver reagito.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha parlato di una “piccola rivoluzione culturale”. “Finalmente si chiarisce che ogni atto sessuale senza consenso è violenza, è stupro e quindi è reato. Non basta più la mancanza di un dissenso esplicito: serve un consenso libero, attuale e revocabile. Questo è un passo fondamentale anche per cambiare la percezione della società sulla violenza di genere”, ha dichiarato Schlein.

La deputata Michela Di Biase ha sottolineato come la legge rappresenti il frutto di un lavoro di squadra tra donne, capace di mettere da parte le differenze politiche per realizzare una conquista di civiltà. “La norma mette al centro autonomia, parola e libertà delle donne, riconoscendo finalmente che il corpo non è negoziabile”, ha spiegato.

Anche la senatrice Cecilia D’Elia, vicepresidente della Bicamerale sul femminicidio, ha definito il provvedimento un passo storico per l’intera società, sottolineando come la legge sposti l’attenzione dall’uso della forza all’assenza di un consenso esplicito, proteggendo maggiormente le vittime.

Secondo Mara Carfagna, segretaria di Noi Moderati, la norma rappresenta una vittoria di civiltà per tutti: “Ogni donna ha diritto a dire no in qualsiasi momento, e quel no va sempre rispettato. L’Italia non chiederà più alle donne di giustificarsi perché non hanno reagito, gridato o cercato aiuto. È un cambiamento legislativo e culturale, che trasforma processi, sentenze e condanne”, ha dichiarato.

Il provvedimento passa ora al Senato per il voto finale, completando così l’iter legislativo. Con questa legge, l’Italia compie un passo storico verso la tutela delle donne e delle persone vulnerabili, affermando che il consenso non è un dettaglio, ma un diritto fondamentale, personale, libero e revocabile.

AZ