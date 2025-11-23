Si rinnova il direttivo del comitato Sant’Alfonso

TERMOLI. Nel cuore della presentazione di “Tra parole e immagini” al Teatro del Crocifisso, il Comitato di Quartiere Sant’Alfonso ha scelto di compiere un gesto politico e comunitario netto: annunciare la nuova composizione del comitato direttivo, con la vicepresidenza del quartiere, affidata a Ivan De Gregorio, legandola a un evento che parla di creatività, responsabilità e ascolto.

Il presidente Gianfranco Cannarsa ha moderato la serata e, tra letture, installazioni scultoree e musica, ha incorniciato la nomina come impegno operativo: affiancare il presidente e il consiglio nel coordinamento, promuovere i progetti locali, presidiare le relazioni con residenti e istituzioni, trasformando la partecipazione in cura quotidiana del territorio.

La scelta di presentare il Comitato in questo contesto non è ornamentale: è una chiamata al civismo, un ponte tra bellezza e manutenzione sociale, tra parola pubblica e responsabilità di quartiere. Il messaggio ai cittadini è chiaro: un vicepresidente radicato nella vita comunitaria, competente e disponibile, serve a rendere Sant’Alfonso più partecipato, inclusivo, vivibile—e l’invito è ad unirsi, collaborare, vigilare, perché l’arte che ispira diventi azione che protegge. Nel direttivo siedono anche la stessa autrice del libro, Ylenia Paladino e Assunta Caringella.

La serata ha ribadito il ruolo del Comitato come motore di coesione: organizzare, ascoltare, mobilitare. Un brindisi finale ha suggellato l’impegno: la cultura è il contesto, il quartiere è la missione.

