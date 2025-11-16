Sicurezza urbana: attivare al più presto la nuova rete di videosorveglianza

TERMOLI. Le cronache delle ultime settimane confermano la necessità di contrastare una pressione criminale crescente, mentre la città dispone già di una rete di videosorveglianza moderna, installata e pronta ma che deve essere ‘attivata’ con un nuovo regolamento.

Solo così, le telecamere di nuova generazione potranno così finalmente essere efficaci: leggere targhe, tracciare movimenti sospetti, supportare indagini e fungere da deterrente reale. Ogni giorno perso è un vantaggio per chi delinque. Attivarle subito significa proteggere famiglie, strade e comunità. Ora è il momento di farlo.

Emanuele Bracone