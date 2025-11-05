Sicurezza urbana: la videosorveglianza sarà estesa al Corso Nazionale e in altre vie del centro

X
TERMOLI. Sicurezza urbana, la Giunta approva l’ampliamento della videosorveglianza nel centro città.
Dato il via libera all’ampliamento del sistema di videosorveglianza nelle aree centrali della città.

Il provvedimento, approvato all’unanimità e dichiarato immediatamente eseguibile, risponde alle segnalazioni di episodi sospetti registrati soprattutto nelle ore notturne.

Le nuove telecamere saranno installate in Corso Nazionale, via G. Oberdan e via E. Toti, zone ritenute particolarmente sensibili per la sicurezza pubblica.

Il trattamento dei dati personali sarà conforme al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 101/2018, mentre l’installazione seguirà le norme sulla sicurezza nei luoghi pubblici previste dal D.P.R. 503/1995 e dal D.Lgs. 81/2008.

L’ampliamento della videosorveglianza si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e tutela del territorio, con l’obiettivo di garantire una maggiore qualità della vita ai cittadini e proteggere il patrimonio pubblico e privato.

