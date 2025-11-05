Sicurezza urbana: la videosorveglianza sarà estesa al Corso Nazionale e in altre vie del centro

TERMOLI. Sicurezza urbana, la Giunta approva l’ampliamento della videosorveglianza nel centro città.

Dato il via libera all’ampliamento del sistema di videosorveglianza nelle aree centrali della città.

Il provvedimento, approvato all’unanimità e dichiarato immediatamente eseguibile, risponde alle segnalazioni di episodi sospetti registrati soprattutto nelle ore notturne.

Le nuove telecamere saranno installate in Corso Nazionale, via G. Oberdan e via E. Toti, zone ritenute particolarmente sensibili per la sicurezza pubblica.

Il trattamento dei dati personali sarà conforme al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 101/2018, mentre l’installazione seguirà le norme sulla sicurezza nei luoghi pubblici previste dal D.P.R. 503/1995 e dal D.Lgs. 81/2008.



L’ampliamento della videosorveglianza si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e tutela del territorio, con l’obiettivo di garantire una maggiore qualità della vita ai cittadini e proteggere il patrimonio pubblico e privato.

Emanuele Bracone