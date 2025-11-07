Sistema portuale dell’Adriatico Meridionale: traffico in crescita anche a Termoli

TERMOLI. Nei primi nove mesi del 2025, i porti del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (Bari, Brindisi, Barletta, Manfredonia, Monopoli e Termoli) hanno movimentato oltre 12 milioni di tonnellate di merci e più di 1,5 milioni di passeggeri, confermando la solidità dell’infrastruttura anche in un contesto economico complesso, segnato da instabilità geopolitiche, fluttuazioni dei mercati energetici e aumento dei costi logistici.

Nonostante la contrazione generale dei flussi commerciali, il Sistema ha mantenuto volumi superiori ai livelli pre-pandemia, dimostrando una forte capacità di adattamento. Nei nove mesi considerati, sono stati registrati oltre 4.000 accosti, con un calo del 6% rispetto al 2024, ma comunque superiore del 12% rispetto al 2019.

Le merci movimentate hanno superato i 12 milioni di tonnellate (-7%), con una crescita significativa delle rinfuse solide (+13%), trainate dai cereali (+23%) e dai TEU (+40%). I passeggeri traghetti hanno superato 1,5 milioni, mentre il settore crocieristico ha raggiunto 516 mila unità (+14% rispetto al 2024, +25% rispetto al 2023).

Porto di Bari

Bari conferma la sua centralità nel Mediterraneo: 1.480 accosti (+1,4%), oltre 1,7 milioni di tonnellate di rinfuse solide (+30%), TEU in crescita del 35% e passeggeri crociere in aumento del 21%.

Porto di Brindisi

Brindisi attraversa una fase di transizione strutturale: 1.170 accosti, 4,4 milioni di tonnellate movimentate (-22%), con una flessione dei passeggeri (-10%), mentre il comparto crociere continua a crescere (86 mila unità). La prossima apertura di nuovi pontili favorirà la ripresa dei traffici.

Porto di Barletta

In crescita del 6%, con 606 mila tonnellate movimentate, trainate da prodotti chimici liquidi (+100%), rinfuse solide (+27%) e minerali/cementi (+12%).

Porto di Manfredonia

253 accosti (+2%), oltre 467 mila tonnellate movimentate (-20%), con aumento dei materiali da costruzione e componenti eolici (+26%). I passeggeri verso le Isole Tremiti hanno raggiunto 4.812 unità.

Porto di Monopoli

160 accosti (+30%), con rinfuse liquide e solide in crescita, oltre a un aumento significativo del turismo crocieristico (+23%).

Porto di Termoli

Termoli conferma la sua vocazione passeggeri, con 206 mila unità per 734 accosti, e punta allo sviluppo di nuove rotte adriatiche e linee commerciali, dopo il successo del collegamento sperimentale Termoli-Ploce.

“Il 2025 è un anno di assestamento – commenta il presidente Francesco Mastro –. La tenuta del Sistema, la crescita dei traffici container e crocieristici e la stabilità dei passeggeri confermano la solidità della nostra infrastruttura. Continueremo a investire in innovazione, sostenibilità ed efficienza per rendere i nostri porti sempre più competitivi e attrattivi”.

Da maggio a settembre, particolare attenzione meritano gli accosti dei “Pleasure and Commercial Yachts” a Brindisi, Monopoli e Bari, a testimonianza dell’appeal turistico e commerciale dell’Adriatico meridionale.

I dati provengono dal sistema GAIA, Port Community System multi-porto, che monitora in tempo reale passeggeri, mezzi e merci, garantendo trasparenza e omogeneità nella rappresentazione dei flussi portuali.

