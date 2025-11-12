Smart City: accordo tra Comune e Wind Tre per l’innovazione digitale

Tecnologia, sostenibilità e formazione per cittadini e imprese: il futuro è connesso

TERMOLI. Termoli fa un passo deciso verso il futuro digitale. Il Comune e Wind Tre hanno firmato un protocollo d’intesa per promuovere l’innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile della città, con l’obiettivo di trasformarla in una vera e propria Smart City.

L’accordo prevede l’adozione di strumenti digitali avanzati per migliorare i servizi pubblici, ottimizzare la mobilità urbana attraverso i data analytics e favorire la tutela ambientale. Un progetto che guarda alla modernizzazione della macchina amministrativa ma anche alla qualità della vita dei cittadini.

Non solo tecnologia, ma anche formazione e inclusione: Wind Tre promuoverà percorsi educativi dedicati a giovani e anziani sull’uso consapevole del digitale, ospitati negli spazi comunali. Un modo per rendere la trasformazione tecnologica accessibile a tutti, senza lasciare indietro nessuno.



“La collaborazione con il Comune di Termoli – ha spiegato Stefania Matrone, direttrice Business Change Office e ambassador Smart City di Wind Tre – è un esempio concreto del nostro impegno nel supportare le amministrazioni locali verso una digitalizzazione sostenibile, creando servizi che semplificano la vita quotidiana e valorizzano il territorio.”

Entusiasta anche il sindaco Nicola Balice, che ha definito l’accordo “una sfida ambiziosa per offrire nuovi servizi ai cittadini e migliorare la qualità della vita, puntando su sostenibilità e tecnologie avanzate anche per potenziare l’accoglienza turistica”.

Wind Tre inserisce questa iniziativa tra i dieci obiettivi principali del suo piano di sostenibilità, impegnandosi a contribuire entro il 2030 al miglioramento dell’ambiente, della salute e della qualità della vita nelle città italiane, con risultati concreti e misurabili.

MT