Smart working, in Comune ridefinito il lavoro agile

TERMOLI. Con la deliberazione di giunta comunale n. 244 del 30 ottobre 2025, il Comune di Termoli ha ufficialmente adottato un nuovo Regolamento sul lavoro agile, segnando un importante passo verso la modernizzazione delle pratiche lavorative nella pubblica amministrazione locale.

Il documento normativo, in linea con il Ccnl Funzioni Locali 2019-2021 e le più recenti direttive ministeriali, definisce il lavoro agile come una modalità innovativa di prestazione lavorativa, caratterizzata da flessibilità oraria e spaziale, volta a favorire la conciliazione vita-lavoro, la produttività e il benessere organizzativo. L’obiettivo strategico è duplice: migliorare l’efficienza dei servizi erogati ai cittadini e promuovere una cultura organizzativa sostenibile, con minore impatto ambientale.

L’accesso al lavoro agile è aperto a tutto il personale dipendente, a tempo determinato o indeterminato, con almeno diciotto ore settimanali e mansioni compatibili, su base volontaria e previa valutazione del dirigente di settore. Il Regolamento garantisce trasparenza, parità di trattamento e inclusione, con particolare attenzione a categorie protette come disabili, donne in gravidanza e caregivers.

Le prestazioni in smart working sono limitate a quattro giorni al mese, con rotazione tra giornate lunghe e corte per equità. Il lavoratore deve garantire condizioni minime di salute, sicurezza e riservatezza dei dati, mentre il Comune fornisce le dotazioni tecnologiche essenziali, lasciando a carico del dipendente i costi di connessione. Sono previste fasce obbligatorie di contattabilità e fasce di disconnessione, per tutelare il diritto al riposo e al distacco digitale. I diritti giuridici ed economici restano invariati, ma il lavoratore è responsabilizzato sul raggiungimento di obiettivi, con monitoraggio e rendicontazione periodica. In caso di problemi tecnici o organizzativi, il dirigente può richiedere il ritorno in presenza. Le condizioni di recesso sono dettagliate e includono motivi organizzativi, mancato raggiungimento degli obiettivi o violazioni contrattuali, con clausole di tutela per lavoratori con esigenze sanitarie urgenti.

Il Regolamento contempla anche scenari emergenziali, come calamità o crisi, prevedendo l’ampliamento dell’accesso al lavoro agile. In sintesi, il Comune di Termoli ha delineato un modello normativo avanzato che integra innovazione, diritti, sostenibilità e qualità dei servizi pubblici, promuovendo una nuova cultura del lavoro nella pubblica amministrazione.

