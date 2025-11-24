«Solo sì è sì», Guglionesi e Termoli unite contro la violenza sulle donne

GUGLIONESI-TERMOLI. La violenza contro le donne non è un capitolo da ricordare una volta l’anno. È una presenza feroce, quotidiana, che lacera la società e mina la dignità stessa delle sue fondamenta. Ed è contro questa ferita ancora aperta che si alza il messaggio del video realizzato dal Pd Guglionesi, dal Pd Termoli, da Guglionesi Progressista e dalla portavoce regionale della Conferenza Donne Dem Molise, Vigilante: un lavoro collettivo che parla con la forza semplice ma incisiva delle comunità che decidono di non voltarsi più dall’altra parte.

Le voci che attraversano il video puntano dritte al cuore del problema: il consenso non si intuisce, non si interpreta, non si dà per scontato. Il consenso deve essere esplicito, libero, consapevole, revocabile. Solo sì è sì.

Ogni altra lettura è violenza. Ogni silenzio imposto dalla paura è il segno di un sistema che non ha protetto abbastanza.

Il messaggio si intreccia con un passaggio importante per il territorio: il Consiglio comunale di Guglionesi ha approvato l’istituzione del centro antiviolenza, un risultato costruito dall’impegno del PD locale e di Guglionesi Progressista. Un presidio vero, concreto, che mira a garantire ascolto, protezione, supporto psicologico e legale. Non un simbolo, ma uno strumento vivo per far sentire meno sole le donne che chiedono aiuto.

Al centro del progetto c’è un principio che non ammette sfumature: di fronte alla violenza non esiste neutralità.

O si difendono i diritti, la dignità, la libertà, oppure si alimenta quella complicità silenziosa che ha permesso a troppe storie di rimanere nell’ombra. “Per ogni donna che ha taciuto per paura, c’è una comunità che deve tornare a parlare più forte”, affermano i protagonisti del video. Ed è un richiamo che brucia: vero, urgente, necessario.

È tempo di alzarsi, di guardare in faccia questa realtà e dichiarare con fermezza che nessuna donna sarà mai più lasciata sola. La violenza contro le donne è un crimine che ferisce tutta la società e che solo con coraggio, giustizia e rispetto possiamo sradicare.

Non è uno slogan. È una scelta. Una direzione di marcia. Una promessa che chiama tutti: istituzioni, partiti, associazioni, cittadini. Perché il futuro che meritiamo è un futuro dove la libertà delle donne non sia negoziabile e la loro sicurezza non sia mai messa in discussione.

AZ