Sostegno dal Comune per il trasporto scolastico a studenti con disabilità

TERMOLI. Un segnale concreto di attenzione alle famiglie più fragili arriva dal Comune di Termoli: l’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino annuncia la pubblicazione dell’avviso pubblico per la concessione di un contributo economico forfettario destinato al trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia, iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
La misura, deliberata dalla Giunta comunale con atto n.256 del 20 novembre, prevede un sostegno di 500 euro per ciascun nucleo familiare, in considerazione delle risorse stanziate nel bilancio di previsione 2025-2027: 20.500 euro destinati esclusivamente a questo intervento. Il contributo riguarda studenti residenti a Termoli, affetti da disabilità fisica o sensoriale certificata ai sensi della legge 104/1992, che non usufruiscono del servizio comunale di trasporto disabili, anche se gestito tramite enti del Terzo Settore. Restano escluse le scuole secondarie di secondo grado.
Un provvedimento che, oltre a garantire un sostegno economico, ribadisce il principio di equità e inclusione, ponendo al centro il diritto allo studio e la dignità delle famiglie che ogni giorno affrontano il peso della disabilità senza rinunciare alla speranza di un futuro più giusto.
EB