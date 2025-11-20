Sport paralimpico: il presidente De Sanctis in visita in Molise

CAMPOBASSO. Oggi, 20 novembre 2025, la Regione Molise accoglie una figura di rilievo del panorama sportivo paralimpico italiano: Marco Giunio De Sanctis, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). La sua presenza prevede una serie di incontri istituzionali con le autorità locali e le realtà del territorio impegnate nella promozione dello sport inclusivo.

Il momento principale dell’agenda si svolge a Palazzo Vitale a Campobasso, alle ore 16, dove De Sanctis, affiancato da Donatella Perrella, presidente del CIP Molise, incontrerà il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, per discutere progetti e iniziative dedicate allo sport paralimpico nella regione.

Si tratta di un’occasione significativa per rafforzare la collaborazione tra CIP e istituzioni regionali, condividere i progetti futuri e sostenere la crescita degli atleti paralimpici. Il Presidente Perrella ha espresso il suo apprezzamento per la sensibilità dimostrata dalle autorità regionali nei confronti dell’inclusione sociale e dello sport accessibile a tutti.

Chi è Marco Giunio De Sanctis

Marco Giunio De Sanctis, nato a Roma il 29 settembre 1962 e laureato in Giurisprudenza, ha dedicato gran parte della sua carriera allo sport paralimpico. Dal 1985 ha iniziato a collaborare con la Federazione Italiana Sport Handicappati, diventando nel 1995 Segretario Generale del CIP, incarico che ha mantenuto fino al 2017. Nello stesso anno è stato eletto Presidente della Federazione Italiana Bocce e dal giugno 2025 guida il Comitato Italiano Paralimpico.

Durante la sua carriera, De Sanctis ha rappresentato l’Italia come Capo Delegazione e Capo Missione in numerosi Giochi Paralimpici e da atleta ha conquistato titoli nazionali e mondiali nelle bocce. Tra i riconoscimenti più importanti ricevuti figurano il titolo di Commendatore della Repubblica (2005) e il Collare d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico (2019).