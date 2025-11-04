Statale Trignina: secondo sopralluogo prima del summit al Mit

SAN SALVO. Prosegue l’impegno del comitato Pro Trignina in vista dell’incontro previsto per il prossimo 13 novembre presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Domani, mercoledì 5 novembre, si terrà il secondo sopralluogo tecnico sulla Strada Statale 650, con l’obiettivo di raccogliere osservazioni e suggerimenti da condividere con i sindaci dei territori interessati.

Il sopralluogo sarà condotto dal presidente Turdò, accompagnato dall’associato Osvaldo Meo, già capo tratta Anas e da poco in pensione. Dopo il primo sopralluogo, che ha interessato il tratto da Salcito a Carunchio, questa nuova ispezione partirà dalla chilometrica 56,90 nel territorio di Tufillo e si concluderà alla chilometrica 78,60 a San Salvo, dove la statale 650 si interseca con la statale 16 Adriatica.

L’iniziativa è parte integrante della redazione di una perizia tecnica che sarà presentata al Mit, con l’intento di fornire spunti concreti per il miglioramento della viabilità e della sicurezza lungo l’arteria stradale.

Inoltre, giovedì 6 novembre alle ore 16:30, lo staff del presidente si riunirà presso il ristorante del Kartodromo di San Salvo per un sopralluogo organizzativo. L’incontro servirà a valutare la location per la III Festa dell’Automobilista, evento in programma nei prossimi mesi e dedicato alla promozione della sicurezza stradale e alla valorizzazione del ruolo degli automobilisti.