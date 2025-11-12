Stop ai disagi sulla rete elettrica, da giovedì parte l’ampio intervento sulle linee da parte di E-Distribuzione

TERMOLI. Le linee elettriche in città, specie in centro, devono essere adeguate. Solo tra lunedì e ieri gli ultimi disagi causati dall’usura dei cavi e così, da domani, parte un nuovo step del potenziamento della rete attraverso tecniche innovative.

Prosegue l’impegno di E-Distribuzione, società del gruppo Enel, per il potenziamento e l’ammodernamento delle infrastrutture elettriche nel Comune di Termoli. Dopo gli interventi avviati nei mesi scorsi, la società ha comunicato che fino al 7 dicembre 2025 continueranno le lavorazioni sulle principali vie cittadine: via del Porto, corso Fratelli Brigida, via Gabriele Pepe e via Alfano.

Gli interventi, pianificati in accordo con l’Ufficio Tecnico comunale, mirano a migliorare la qualità e la continuità del servizio, garantendo benefici duraturi per la rete elettrica locale. Si tratta di un progetto di riqualificazione che rientra nel più ampio piano nazionale di investimenti infrastrutturali di Enel, sostenuto anche dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), volto a rendere le reti sempre più moderne, digitali e resilienti.

Per informare in modo puntuale la cittadinanza e segnalare eventuali disagi alla viabilità, E-Distribuzione provvederà all’affissione di volantini informativi nelle zone interessate dai lavori. L’azienda ha inoltre precisato che gli interventi riprenderanno regolarmente dall’8 gennaio 2026, salvo condizioni meteo avverse, per completare le fasi successive di posa e collegamento delle nuove linee.

Tecnologia innovativa per ridurre i disagi

Una novità importante riguarda l’impiego della tecnica di perforazione controllata (TOC), che consente di installare i cavidotti nel sottosuolo senza dover ricorrere ai tradizionali scavi a cielo aperto. Si tratta di una metodologia di scavo non invasiva che riduce significativamente i disagi acustici, i tempi di lavorazione e le chiusure temporanee di strade e parcheggi, assicurando al contempo una maggiore tutela del manto stradale e delle infrastrutture urbane esistenti.

E-Distribuzione ha sottolineato che, ove tecnicamente possibile, la TOC sarà adottata come soluzione prioritaria per limitare al minimo l’impatto delle lavorazioni sulla vita quotidiana dei residenti e delle attività commerciali.

Ripristini provvisori e definitivi

In linea con le prescrizioni comunali, dopo la fase di perforazione e posa delle nuove linee elettriche verranno effettuati ripristini provvisori delle sedi stradali, necessari per consentire il naturale assestamento del terreno. Questo processo fisiologico di compattazione del suolo richiede generalmente alcune settimane.

Successivamente, E-Distribuzione procederà ai ripristini definitivi “a regola d’arte”, restituendo alle strade la piena funzionalità e sicurezza, secondo le norme tecniche concordate con il Comune di Termoli.

Un investimento per il futuro energetico del territorio

Le opere in corso si inseriscono in un più ampio programma di modernizzazione della rete elettrica del basso Molise, volto a migliorare la qualità del servizio e ridurre i disservizi dovuti a guasti o eventi atmosferici estremi.

L’obiettivo è quello di costruire una rete più efficiente, sostenibile e digitalizzata, in grado di gestire in modo intelligente la crescente domanda energetica e l’integrazione delle fonti rinnovabili.

Come evidenziato da E-Distribuzione, si tratta di interventi strategici che garantiranno benefici per almeno vent’anni, assicurando una riduzione sostanziale dei disservizi e un miglioramento continuo della continuità elettrica.

Comunicazione e collaborazione con la cittadinanza

Durante le attività di cantiere potranno verificarsi temporanei disagi alla viabilità, anche sulle traverse delle vie interessate, ma l’azienda ha assicurato che farà il possibile per limitarne l’impatto.

Nel volantino ufficiale, firmato dall’ingegner Alberto Francesco Cosmai, responsabile territoriale di E-Distribuzione Molise, si legge il ringraziamento rivolto alla cittadinanza per la collaborazione e la comprensione.

«Il nostro servizio, la vostra collaborazione. Per migliorare occorre l’energia di tutti» – recita lo slogan della campagna informativa – a sottolineare come il potenziamento delle reti elettriche rappresenti un investimento condiviso per la crescita e la sicurezza energetica del territorio.

Con la conclusione delle opere, Termoli potrà contare su un’infrastruttura elettrica più robusta e tecnologicamente avanzata, capace di sostenere i futuri sviluppi urbani, industriali e turistici della città.

Emanuele Bracone