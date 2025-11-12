TERMOLI. La sicurezza stradale torna al centro del dibattito con il convegno “Strade Sicure: Un Impegno Comune!”, organizzato dall’Associazione Salam Aps in occasione della Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime del Traffico Stradale. L’evento, appuntamento fisso curato dall’associazione sin dal 2019, si terrà domani, giovedì 13 novembre, dalle ore 11:00 alle 13, presso l’istituto “Ettore Majorana” di Termoli, in via Palermo 3.

Dopo i saluti istituzionali di Maria Maddalena Chimisso, dirigente scolastica dell’Istituto, e del sindaco di Termoli, Nico Balice, i relatori offriranno una panoramica multidisciplinare toccando aspetti umani, legali, sanitari e formativi. La sezione più intensa sarà dedicata alla testimonianza di Leonardo Di Guida, genitore che ha perso la figlia in un incidente stradale, che condividerà la sua esperienza di dolore e il lungo percorso per ottenere giustizia, dando un volto alle statistiche.

La dottoressa Elda Della Fazia, Direttore Formativo di Thor Sicurezza Stradale, interverrà sul ruolo cruciale della formazione pratica e sul contrasto all’uso di alcol e droghe alla guida. Il dottor Francesco Di Pierro, otorinolaringoiatra dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, illustrerà come i disturbi sensoriali e del sonno influiscano sulla sicurezza al volante, portando esempi diretti di lesioni e traumi da incidenti. Roberto D’Aloisio, presidente della Camera Penale di Larino (in collegamento online), approfondirà le conseguenze penali dell’omicidio stradale, mentre Antonio Cristinzio (Sostituto Commissario) e Luigi D’Alessandro (Sovrintendente) della Polizia stradale offriranno la prospettiva operativa delle Forze dell’Ordine in termini di prevenzione e vigilanza.

Gianfranco Massaro, Presidente CSV Molise, presenterà il suo nuovo libro “La donazione del sangue nel mondo”, collegando il dramma degli incidenti al tema della solidarietà attiva. I lavori saranno conclusi da Carmela Basile, Responsabile Europe Direct Molise.

La moderazione sarà affidata a Hanan Gzaiel, presidente dell’Associazione Salam Aps.