Studenti a lezione di “educazione affettiva”

GUGLIONESI. L’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi rinnova per il terzo anno consecutivo il suo impegno nell’educazione affettiva e sessuale degli adolescenti, ospitando il corso Teen Star, ente riconosciuto dal Mim e fondato su evidenze scientifiche. Il percorso, pensato per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, mira a valorizzare la bellezza e l’armonia del corpo, accompagnando i ragazzi nella comprensione delle trasformazioni fisiologiche e nella costruzione di relazioni sane e consapevoli. Il progetto ha come coordinatore Antonio Molino.

Il programma, della durata di quattordici ore distribuite in incontri settimanali, si adatta alle esigenze del gruppo classe e prevede un incontro informativo online con i genitori, oltre a una presentazione iniziale con gli studenti. Le attività si svolgono attraverso lavori di gruppo, drammatizzazioni e momenti di confronto, per aiutare i giovani a riconoscere i segnali di crescita sensoriale, emotiva e immaginativa. Il corso non si limita alla spiegazione tecnica della contraccezione, ma punta a sviluppare l’identità personale, l’autostima, il rispetto delle differenze e la capacità di fare scelte libere e responsabili. Il dialogo tra scuola e famiglia è centrale: nessuno dei due soggetti educativi può tirarsi indietro. Educare “oltre” il banco, “oltre” il voto, significa abitare la vita dei ragazzi, ascoltarli, conoscerli e valorizzarli.

Le testimonianze degli studenti che hanno partecipato negli anni precedenti confermano l’efficacia del percorso: Giulia ha apprezzato la scoperta del corpo maschile e della percezione femminile; Margherita ha imparato a pensare con la propria testa; Monica ha riscoperto la propria unicità; Andrea ha trovato il coraggio di esprimere le proprie emozioni e opinioni. Il corso inizierà il 5 novembre e si concluderà il 17 dicembre, coinvolgendo venti studenti già entusiasti. Un sentito ringraziamento va alla Dirigente Scolastica prof.ssa Patrizia Ancora, alla referente regionale Teen Star, Marinella Chiaromonte, ai tutor Antonio Licursi ed Eulalia Del Giudice, e a tutti gli insegnanti che, con dedizione, sanno disegnare Umanità. Come ricorda Platone, “la mente non si apre se prima non si apre il cuore”: ed è proprio da qui che parte il cammino educativo di Guglionesi.

EB