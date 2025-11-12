Studenti del Boccardi-Tiberio in piazza per l’Airc

TERMOLI. Il giorno 8 novembre 2025, presso Piazza Vittorio Veneto a Termoli, le studentesse e gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Boccardi – U. Tiberio” hanno preso parte alla raccolta fondi promossa dall’Airc intitolata “I cioccolatini della Ricerca”.

L’Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) si occupa di raccogliere fondi e di assegnarli ai progetti di ricerca oncologici più meritevoli, promuovendo al contempo la diffusione della cultura della salute e della prevenzione.

L’iniziativa, inserita nel progetto “Educazione alla salute” dell’Istituto, ha visto la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi delle classi 4^E SIA TED, 5^A AFM e 5^A RIM, i quali si sono occupati di sensibilizzare la cittadinanza attraverso l’attività proposta.

Ad affiancare gli alunni erano presenti la dirigente scolastica, professoressa Concetta Cimmino, i referenti del progetto “Educazione alla salute”, professoressa Valeria Cerrone e professore Gabriele Di Salvo, insieme ad altri docenti della scuola.

«Si tratta di un’iniziativa che ha rappresentato un momento di crescita e formazione per le studentesse e gli studenti del “Boccardi – Tiberio”, i quali hanno coinvolto attivamente la comunità locale, scendendo in piazza e impegnandosi in prima persona in questa azione di volontariato», ha dichiarato la Dirigente scolastica, prof.ssa Cimmino.

«L’attività si inserisce nel progetto di “Educazione alla salute” che da anni vede il nostro Istituto in prima linea per la sensibilizzazione su temi relativi al benessere e alla salute, nonché per la promozione, soprattutto tra i più giovani, di una cittadinanza attiva e consapevole».