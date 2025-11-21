Sul Corso nazionale la campagna contro “Manovra di classe”

TERMOLI. La mobilitazione cresce e si fa voce di popolo, trasformando la protesta in un movimento che intreccia piazze, coscienze e fabbriche. Rifondazione Comunista – Sinistra Europea scende in campo contro la Legge Finanziaria 2026 del Governo di destra, definita senza esitazioni “manovra dei ricchi”, e annuncia la propria adesione agli scioperi generali indetti dai sindacati: il 28 novembre insieme alla Usb e alle altre sigle di base, il 12 dicembre al fianco della Cgil. Non si tratta di una semplice opposizione, ma di una proposta alternativa che rivendica una “Legge Finanziaria di Classe”, capace di redistribuire ricchezza e diritti. A Termoli, domani, sabato 22 novembre dalle ore 17 alle 20, lungo il Corso Nazionale all’incrocio con via Adriatica, il Prc-Se sarà presente con un banchetto informativo per spiegare ai cittadini perché la manovra è una “truffa sociale” e per illustrare le proprie proposte di giustizia sociale, trasformando un angolo della città in presidio di coscienza critica e di confronto diretto con la popolazione.

La battaglia non si ferma alla manovra: riguarda anche il cuore produttivo del Basso Molise, lo stabilimento ex Fiat di Termoli, oggi nel gruppo Stellantis, simbolo di un’epoca industriale che dagli anni ’70 ha garantito occupazione fino a 3.600 lavoratori e che oggi vive l’incertezza di un futuro segnato dal progetto della Gigafactory. Rifondazione richiama l’attenzione su un piano presentato in pompa magna come futuro dell’auto elettrica, ma percepito come preludio alla chiusura di uno stabilimento storico, con conseguenze devastanti per l’economia e la società locale. “Siamo stati i soli a criticare il progetto, mentre altri — sindacati confederali, governo nazionale e regionale, partiti politici — hanno creduto ciecamente alla Dynasty Agnelli/Elkann e all’ex Ceo Carlos Tavares”, sottolinea il segretario regionale Pasquale Sisto, rivendicando la lungimiranza delle denunce di Rifondazione.

Oggi, di fronte alle incertezze del mercato e alle difficoltà dell’auto elettrica, Rifondazione partecipa con convinzione al corteo dei metalmeccanici di Cgil-Cisl-Uil (Fiom, Fim, Uilm) del 29 novembre, riconoscendo che finalmente si muovono le coscienze e soprattutto il Governo. “La lotta non è solo difesa del lavoro, ma affermazione di dignità collettiva”, dichiara Sisto, ribadendo che la mobilitazione è presidio di una sinistra di classe pronta a difendere i diritti dei lavoratori e a rilanciare un modello di sviluppo fondato sul lavoro, sulla giustizia sociale e sulla partecipazione democratica.

Rifondazione Comunista si conferma così presidio di resistenza e proposta, capace di mobilitare piazze e coscienze contro le ingiustizie e per un’Italia diversa, fondata sul lavoro, sui diritti e sulla dignità. La protesta che nasce a Termoli si intreccia con quella nazionale, trasformando il basso Molise in laboratorio di lotta e di speranza, dove la voce dei lavoratori e dei cittadini diventa forza collettiva contro una manovra che divide e impoverisce, e per un futuro che restituisca centralità al lavoro e alla giustizia sociale.

EB