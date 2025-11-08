SANTA CROCE DI MAGLIANO. Suor Berchmans è tornata alla Casa del Padre.

Umiltà, povertà e tanto, autentico amore nei confronti di Gesù Eucarestia, presente e vivo in mezzo a noi. Sono stati questi gli aspetti che hanno contraddistinto la cara esistenza di suor Berchmans, venuta a mancare il 5 novembre 2025 all’Istituto Sacro Cuore di Santa Croce di Magliano. Un dono di amore per gli altri, un cammino tutto in Dio, tra le suore discepole di Gesù Eucaristico: il suo ricordo è impresso nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta nel servizio agli anziani, ai malati, ai sofferenti, alla comunità. Suor Berchmans, al secolo Maria Teresa Loscalzo, è stata Superiora in diverse case della congregazione, nel Molise a Castelmauro e Santa Croce di Magliano per nove anni.

Originaria di Accettura (Matera), lo scorso 13 luglio aveva festeggiato proprio a Santa Croce di Magliano i settant’anni di vita religiosa dopo la celebrazione di domenica 6 luglio a Tricarico insieme alle consorelle che hanno raggiunto sessanta e settant’anni di vita consacrata nella Congregazione fondata dal vescovo, mons. Raffaello Dalle Nocche. Ora, circondata proprio dall’affetto delle consorelle e dei familiari giunti in paese, ha realizzato il suo ideale, quello di vivere in eterno con il suo Sposo. I funerali sono stati celebrati il 7 novembre nella cappella dell’Istituto Sacro Cuore. Don Costantino, don Luigi, padre Saverio, la superiora suor Maria, le suore e la comunità pastorale tutta affidano in preghiera suor Berchmans alla Vergine Maria, nell’abbraccio misericordioso del Signore Gesù Cristo, che ogni giorno ha incontrato in adorazione davanti al Santissimo Sacramento. “Veni, sponsa Christi, accipe coronam,quam tibi Dominus praeparavit in aeternum”.