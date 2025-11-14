Tavolo tecnico sulla “Trignina”: «Finalmente risposte concrete ai cittadini e alle imprese»

TERMOLI. Si è svolto ieri un tavolo tecnico convocato dal Ministero delle Infrastrutture per discutere della messa in sicurezza e del potenziamento della Strada Statale 650 “fondovalle Trigno”. All’incontro hanno partecipato sindaci dei comuni molisani e abruzzesi affacciati sul fiume Trigno, rappresentanti delle Camere di Commercio, assessori regionali e parlamentari locali, offrendo un’occasione di confronto diretto con i vertici ANAS sui progetti finora realizzati.

Secondo Tiziana Magnacca, assessore alle Attività Produttive della Regione Abruzzo, si è compiuto “un importante passo per la messa in sicurezza e il potenziamento della Statale 650, anche se non tutti sono pienamente soddisfatti. L’Anas, nell’ambito del contratto di programma del tratto ricadente in Abruzzo, ha chiesto al Ministero, su insistenza delle Regioni Abruzzo e Molise, di inserire la fondovalle Trigno tra le opere primarie, avviando l’iter con la presentazione del quadro esigenziale per 190 milioni di euro”.

Anche Andrea Di Lucente, assessore alle Attività Produttive della Regione Molise, ha sottolineato l’importanza strategica della strada: “Lo sviluppo del corridoio trasversale adriatico-tirreno passa attraverso il potenziamento della SS 650 fondovalle Trigno. È necessario un adeguamento della strada per la sicurezza delle migliaia di persone che la utilizzano, anche rispetto ai tempi di percorrenza e per evitare lo spopolamento delle zone interne. E non da ultimo perché è una infrastruttura a servizio del mondo produttivo, favorendo lo scambio e il dialogo tra le aziende delle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. Una nuova visione per la valorizzazione del territorio con una mobilità ancora troppo legata al trasporto stradale su gomma, oltre che in prospettiva del corridoio baltico”.

Gli assessori hanno anche evidenziato il lavoro svolto da Uniontrasporti, che per conto delle Camere di Commercio ha realizzato un report dettagliato del quadro economico e infrastrutturale della statale 650, ribadendo la necessità di maggiore sicurezza per il passaggio delle merci, lo sviluppo turistico e delle imprese. Magnacca e Di Lucente hanno concluso sottolineando che “la fondovalle Trignina è fondamentale per la nostra economia e per i nostri territori, in particolare per chi ogni giorno si sposta verso la costa restando a vivere nelle aree interne”.

I senatori Etelwardo Sigismondi e Costanzo Della Porta, di Fratelli d’Italia, hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro: “Il tavolo tecnico ha offerto l’opportunità di un confronto approfondito con i vertici ANAS e di un’analisi dettagliata degli studi finora realizzati. Esprimiamo soddisfazione per l’esito dell’incontro, che conferma la concretezza e l’attenzione con cui il Governo sta affrontando la problematica della sicurezza della Trignina. Rispetto al passato, quando abbiamo assistito a numerosi annunci rimasti senza seguito, nel giro di poche settimane questo è già il secondo incontro al ministero dei Trasporti, dopo quello con il Sottosegretario Antonio Iannone. Siamo fiduciosi che finalmente possano arrivare risposte concrete ai cittadini e alle imprese, garantendo una strada sicura e strategica per il collegamento tra la costa adriatica e quella tirrenica, capace anche di aumentare la competitività del territorio”.

All’incontro hanno partecipato anche gli assessori regionali Umberto D’Annuntiis (Abruzzo) e Michele Morone (Molise) e il presidente del Consiglio regionale del Molise, Quintino Pallante, ai quali è stato rivolto un ringraziamento dai presenti.

AZ