Tecnologia, sostenibilità e visione per le città del futuro

Allo stand di Ecocontrol nella rassegna Ecomondo alla Fiera di Rimini

TERMOLI. Alla Fiera Ecomondo di Rimini, la Ecocontrol di Fausto Di Stefano ha rappresentato con orgoglio il basso Molise, presentando uno stand imponente e innovativo.

L’azienda, protagonista nel settore della gestione dei rifiuti e del decoro urbano, ha mostrato la sua capacità di coniugare tecnologia, sostenibilità e visione futura.

Dal 2013 Ecocontrol ha saputo competere con realtà internazionali, puntando su un’economia circolare che trasforma i rifiuti in valore.

L’esperienza a Ecomondo conferma il ruolo di questa impresa come esempio di eccellenza molisana e modello di sviluppo green fondato su efficienza, collaborazione e responsabilità ambientale.

Emanuele Bracone