Termoli accende il Molise a Capodanno: la Fiamma Olimpica inaugura il 2026 sulla costa adriatica



TERMOLI. Sarà Termoli, il primo gennaio 2026, ad aprire il passaggio della Fiamma Olimpica in Molise, trasformando la città in un palcoscenico di emozioni, storia e orgoglio nazionale. Il Viaggio della Fiamma dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, presentato da Coca-Cola ed Eni, attraverserà tre comuni molisani, ma sarà la città costiera a dare il via alla celebrazione, accogliendo il simbolo universale di pace e unità con il suo volto più autentico: quello della comunità.

Il percorso, che illuminerà tutta Italia in 63 giorni e 12mila chilometri, entrerà in Molise dopo la tappa pugliese, scegliendo Termoli come prima fermata. Un riconoscimento che va oltre la geografia: è la conferma del ruolo centrale che la città riveste nel racconto contemporaneo del territorio. Tra il mare e il borgo antico, tra il porto e le piazze, la Fiamma attraverserà luoghi che parlano di tradizione, resilienza e futuro.

Dopo Termoli, la Fiamma proseguirà verso Campobasso, dove in serata raggiungerà Piazza Vittorio Emanuele II per la city celebration tra colline e montagne, con spettacoli musicali e performance artistiche. Il giorno successivo, il 2 gennaio, sarà Isernia a raccogliere il testimone, tra memorie sannite e borghi antichi, prima che la Fiamma lasci il Molise per proseguire il suo viaggio in Abruzzo.

Ogni tappa sarà scandita dall’accensione del braciere, momento simbolico che trasformerà le città in epicentri di festa e orgoglio olimpico. A raccontare l’esperienza ci sarà anche il content creator molisano Emanuele Cenami, voce digitale del territorio, pronto a dare risonanza nazionale e internazionale al passaggio della Fiamma.

Il Viaggio della Fiamma non è solo celebrazione: è chiamata all’identità, è invito alla partecipazione. E Termoli risponde con la sua bellezza, la sua energia e la sua capacità di accogliere. Il primo gennaio 2026, la città non sarà solo tappa: sarà protagonista.

