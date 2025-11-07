Termoli al centro della cooperazione adriatica col Comitato di Sorveglianza Interreg Ipa South Adriatic

TERMOLI. Tra il 6 e il 7 novembre si è svolto a Termoli, nella sala consiliare del Comune, il 7° Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg IPA South Adriatic 2021–2027, evento promosso dalla Regione Molise in collaborazione con il Comune di Termoli.

6 novembre – Apertura dei lavori

La giornata inaugurale si è aperta con gli interventi di Andrea Di Lucente, vicepresidente della Regione Molise, e Nicola Antonio Balice, sindaco di Termoli, che hanno sottolineato l’importanza del programma come strumento di sviluppo sostenibile e di cooperazione tra Italia, Albania e Montenegro.

Sono intervenuti inoltre Gilles Kittel della Commissione Europea, Claudio Polignano, Autorità di Gestione del Programma, e i rappresentanti delle autorità nazionali e regionali dei tre Paesi partner.

Nel pomeriggio, durante la sessione informale, il Comitato ha:

approvato l’agenda dei lavori;

discusso lo stato di avanzamento dei progetti strategici e di piccola scala;

analizzato l’andamento finanziario del programma e le attività di comunicazione;

affrontato il tema del rischio di disimpegno dei fondi entro il 2026;

avviato la fase di contrattualizzazione dei progetti del bando standard.

È stata inoltre avanzata la proposta di istituire un gruppo di lavoro dedicato alla programmazione post 2027, e sono stati condivisi aggiornamenti sulla chiusura del ciclo 2014–2020.

7 novembre – Chiusura dei lavori

La seconda giornata si è aperta con una visita ai progetti ALMONIT e TO BE READY presso l’Autorità Portuale di Termoli, esempi concreti di cooperazione sul territorio in ambito portuale e di gestione dei rischi.

A seguire si è tenuta la sessione decisionale del Comitato, durante la quale sono stati formalmente approvati gli aggiornamenti del programma, istituito il gruppo di lavoro per la nuova programmazione post 2027 e confermata la piena collaborazione tra i partner istituzionali dei tre Paesi.

Con un budget di oltre 81 milioni di euro, il Programma Interreg IPA South Adriatic 2021–2027, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso lo strumento IPA III, punta a costruire un’area adriatica più verde, connessa, inclusiva e ben governata, rafforzando le sinergie tra Puglia, Molise, Albania e Montenegro.

