TERMOLI. Termoli al centro della strategia urbana sostenibile.

Un passaggio decisivo per il futuro di Termoli e dei comuni costieri molisani: con la Determinazione Dirigenziale n. 6857 del 14 novembre 2025, la Regione Molise ha formalizzato gli impegni di spesa legati al Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. È l’atto che rende operativo il ruolo del Comune di Termoli come Organismo Intermedio per l’attuazione della strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile.

Le cifre in gioco

L’area urbana di Termoli

La strategia approvata coinvolge un territorio ampio e coeso: Termoli, Campomarino, Guglionesi, Mafalda, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni e San Martino in Pensilis.

Questi comuni hanno deliberato congiuntamente il documento strategico, sottoscritto lo schema di accordo e trasmesso la convenzione che affida a Termoli il compito di coordinare e gestire gli interventi.

Le priorità

Gli assi di intervento si articolano su tre grandi direttrici: competitività e sviluppo economico: sostegno agli investimenti locali, infrastrutture e innovazione; occupazione e inclusione sociale: programmi per il lavoro, la formazione e la protezione delle fasce vulnerabili; rigenerazione urbana e sostenibilità: progetti di riqualificazione, mobilità sostenibile e valorizzazione del territorio costiero.

Il valore politico e civico

La determinazione non è un mero atto contabile: sancisce la fiducia della Regione Molise nel ruolo di Termoli come capofila di un’area urbana strategica, chiamata a gestire risorse ingenti con responsabilità e trasparenza. È la prosecuzione di un percorso iniziato con la programmazione 2014-2020, ora rafforzato da strumenti europei come il Next Generation EU e la piattaforma Step per le tecnologie strategiche.

Una sfida collettiva

Per la comunità, questo significa opportunità concrete: cantieri, progetti sociali, nuove infrastrutture e servizi. Ma anche una sfida di governance: rispettare cronoprogrammi, target di spesa e obiettivi europei. La posta in gioco è alta: trasformare i fondi in cambiamento reale e visibile per cittadini e territori.

In sintesi: Termoli diventa il cuore pulsante della strategia urbana molisana, con risorse che possono ridisegnare il volto della città e dei comuni vicini. Ora la responsabilità è tradurre i numeri in azioni, i capitoli di bilancio in opere, le delibere in futuro.

EB