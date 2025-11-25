Termoli capitale dell’innovazione con l’International Meeting 2025 di Mediterranea Biotecnologie

TERMOLI. Termoli e il Molise sono già da oggi al centro del panorama internazionale dell’innovazione biotecnologica applicata al settore lattiero-caseario e alimentare.

Fino al 28 novembre, l’Hotel Meridiano ospita l’International Meeting 2025, evento di rilievo globale che sta portando in città oltre venti aziende provenienti da quattro continenti: Europa, Africa, Asia e Americhe.

A promuovere e coordinare l’iniziativa è la Rete d’Impresa “In Hub for Nutrition”, realtà che unisce tre eccellenze molisane con competenze complementari:

Mediterranea Biotecnologie , specializzata nello sviluppo e nella produzione di fermenti lattici e probiotici

, specializzata nello sviluppo e nella produzione di fermenti lattici e probiotici Igea , motore delle attività di internazionalizzazione e dei rapporti con i mercati esteri

, motore delle attività di internazionalizzazione e dei rapporti con i mercati esteri Scienzanova, punto di riferimento per la ricerca e l’innovazione scientifica

Un network integrato, capace di trasformare la ricerca in applicazioni concrete e soluzioni destinate ai mercati internazionali.

L’edizione 2025 assume un valore ancora più simbolico: Mediterranea Biotecnologie celebra 25 anni di attività, segnando un quarto di secolo di crescita e sviluppo di un’eccellenza nata a Termoli, dove scienza, territorio e tradizione si intrecciano dando vita a una realtà oggi proiettata nel mondo.

«Per noi innovare vuol dire continuare a investire non solo in tecnologia e strutture, ma soprattutto nelle persone – spiegano i fondatori Enrico Biraschi e Roberto Gagliardi –. L’internazionalizzazione non si limita alla vendita all’estero, ma passa dalla costruzione di relazioni solide e durature. Ed è qui che entra in gioco Igea, creando connessioni tra le nostre soluzioni e le esigenze dei mercati globali».

I risultati di questo percorso sono concreti e già applicati:

colture di bio-protezione , capaci di limitare naturalmente le contaminazioni microbiche e ridurre l’uso di conservanti

, capaci di limitare naturalmente le contaminazioni microbiche e ridurre l’uso di conservanti probiotici inseriti in prodotti lattiero-caseari e vegetali, pensati per un’alimentazione più sana, funzionale e sostenibile

L’International Meeting in corso non è soltanto un momento di confronto, ma rappresenta un vero laboratorio strategico, in cui le aziende molisane illustrano ai partner internazionali visioni di sviluppo, opportunità di espansione e progetti di crescita territoriale e commerciale.

L’obiettivo è rafforzare alleanze fondate su ricerca, competenze e innovazione, con uno sguardo rivolto alla sicurezza alimentare e a modelli produttivi etici e sostenibili.

Da Termoli parte un messaggio forte: l’avanguardia nel campo delle biotecnologie alimentari può nascere anche lontano dalle grandi metropoli, in territori ricchi di conoscenza e tradizione come il Molise, dove il passato diventa la base per costruire in modo sostenibile il futuro del cibo nel mondo.

Michele Trombetta