Tommaso Occhionero, ecco perché ho aderito a Buone Imprese

TERMOLI. Il progetto Buone Imprese inaugura la sessione autunnale attraverso le testimonianze dirette di chi vi ha aderito, come il dottor Tommaso Occhionero, titolare di Progetto Salute.

«Buone imprese perché vi conosco da tempo e so che siete seri: se intraprendete un progetto, lo fate con la stessa passione con cui io porto avanti i miei. Buone imprese perché avete scelto la salute come orizzonte, e questo è già un segno di responsabilità.

Buone imprese perché sono attività produttive, radicate sul territorio, capaci di generare valore e futuro. Perché altri, con la stessa lungimiranza, parteciperanno a questa iniziativa. E anche se non amo la pubblicità, e non la pratico mai, credo che nel rispetto dei canoni dell’etica sanitaria possa diventare un veicolo per farsi conoscere.

Buone imprese per ribadire, ancora una volta, che il Molise non è terra di nessuno. Buone imprese per costruire una comunità che sappia avere la propria voce. Decisamente sì: insieme si fa meglio».

