Torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: la solidarietà riempie i carrelli

TERMOLI. Oggi, sabato 15 novembre, anche Termoli si prepara a vivere uno degli appuntamenti più significativi dell’anno con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dal Banco Alimentare.
Un gesto semplice, quello di aggiungere qualche prodotto in più alla propria spesa, che si trasforma in un atto concreto di carità e speranza per chi ogni giorno affronta la povertà.
“Saremo presenti in quasi tutti i supermercati della città con le nostre celebri pettorine arancioni – spiegano i volontari – simbolo di solidarietà e prontezza nell’aiutare chi è in difficoltà. Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.
Un invito che va oltre la beneficenza: la povertà, ricordano gli organizzatori, non è solo una questione economica, ma una sfida collettiva che interpella la coscienza di ciascuno, chiamandoci a creare nuovi segni di speranza.
Durante la giornata, i volontari saranno presenti per raccogliere alimenti a lunga conservazione che verranno poi distribuiti alle strutture caritative convenzionate del territorio, garantendo un aiuto concreto e duraturo.
I prodotti più utili da donare: olio, riso, verdure, legumi in scatola, tonno, carne in scatola, conserve di pomodoro, sughi pronti e alimenti per l’infanzia.
In tutta Italia, la rete del Banco Alimentare sostiene ogni giorno oltre 7.645 organizzazioni partner territoriali, che a loro volta aiutano più di 1.755.000 persone in difficoltà.
Ogni confezione donata, ogni bottiglia aggiunta al carrello, diventa parte di una grande catena di solidarietà che unisce supermercati, volontari e cittadini.
A Termoli, come in tutta Italia, la Colletta Alimentare sarà l’occasione per trasformare un gesto quotidiano in un dono di vita.
Fermatevi dai volontari con la pettorina arancione, donate la vostra spesa e condividete il senso più autentico della solidarietà.
Eliana Ronzullo