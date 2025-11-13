Trignina, vertice decisivo al Mit: sicurezza e sit-in dei sindaci per chiedere interventi immediati

ROMA. Giornata cruciale per il futuro della Strada Statale 650 “Trignina”, arteria vitale tra Abruzzo e Molise ma da anni segnata da incidenti, carenze strutturali e promesse rimaste sulla carta. Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si tiene oggi un incontro decisivo convocato dal ministro Matteo Salvini, con Anas, la Direzione generale strade, i sindaci dei Comuni interessati e il Comitato Protrignina Abruzzo e Molise.

Il Comitato, guidato da Antonio Turdò con la collaborazione di Osvaldo Meo, ha consegnato una nuova perizia tecnica redatta dopo sopralluoghi tra Salcito e San Salvo. Il documento segnala numerose criticità: rampe di accelerazione fuori norma, assenza di barriere a tripla onda, gallerie e svincoli privi di illuminazione, asfalto dissestato e curve pericolose in tratti come quelli di Salcito, Schiavi, Trivento, Montefalcone, Celenza, Carunchio, Montemitro, Tufillo, Dogliola, Lentella e San Salvo.

A Roma arrivano anche le istanze dei sindaci abruzzesi, protagonisti di un sit-in di protesta a sostegno della sicurezza della Trignina. Alla manifestazione ha partecipato il vicesindaco di Vasto, Licia Fioravante, mentre l’assenza dei primi cittadini molisani ha suscitato disappunto tra i colleghi. «La Trignina è una via di collegamento strategica – ha dichiarato Fioravante – e chiediamo interventi urgenti per una viabilità più sicura e moderna».

Sul fronte politico, la vicecoordinatrice regionale della Lega, Sabrina Bocchino, ha ricordato il piano di messa in sicurezza del tratto San Salvo–Trivento, finanziato con circa 190 milioni di euro, e la volontà di accelerare le procedure attraverso un tavolo permanente.

L’incontro odierno al Mit rappresenta dunque un passaggio decisivo: cittadini e amministratori chiedono meno burocrazia e più cantieri aperti per restituire alla Trignina la dignità di una strada sicura, efficiente e al passo con le esigenze del territorio.

