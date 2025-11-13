Tutela diritti anziani, Boccardo (Uil): «L’Ada è un importante passo avanti»

CAMPOBASSO. La segretaria generale della Uil Molise, Tecla Boccardo, annuncia con grande soddisfazione la nascita dell’Ada (Associazione per i Diritti degli Anziani) Molise, un’associazione impegnata a supportare gli anziani e a promuovere i loro diritti in un’epoca in cui molte persone in età avanzata si trovano sempre più sole.

“La scelta di istituire un’Ada regionale in Molise nasce anche dall’intento di esportare a livello regionale alcune esperienze territoriali positive, come quella dell’Ada di San Martino, punto di riferimento per la comunità locale. Tra le tante attività svolte, ricordiamo in particolare il taxi sociale, che garantisce agli anziani soli il diritto alla mobilità e all’assistenza, accompagnandoli, ad esempio, presso i presidi sanitari territoriali”, dichiarano Tecla Boccardo e Claudio Perna, segretario della Uil Pensionati.

“L’Ada rappresenta un importante passo avanti per la tutela degli anziani nella nostra regione”, continua Tecla Boccardo. “Da sempre la Uil è vicina alle persone più fragili e l’Ada è un esempio concreto di come possiamo lavorare insieme per garantire ai nostri anziani una vita dignitosa e serena“.

L’Ada è un’associazione di volontariato nata nel 1990, promossa dalla UIL Pensionati, con l’obiettivo di tutelare i diritti delle persone anziane e favorirne la partecipazione alla vita sociale. L’associazione si occupa di diversi ambiti, tra cui sanità, servizi sociali, relazioni familiari e interpersonali, reinserimento sociale e politiche abitative.