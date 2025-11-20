Tutori volontari per minori stranieri, al via la formazione

CAMPOBASSO. Si è svolta ieri pomeriggio, dalle 15 alle 18, la lezione inaugurale del corso di formazione per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, promosso dal Garante regionale dei Diritti della Persona, Maria Spadafora.

L’appuntamento, ospitato nell’ambito dell’Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 58 del 16 ottobre, ha segnato l’avvio ufficiale di un percorso formativo che intreccia rappresentanza legale e accompagnamento educativo, con l’obiettivo di garantire i diritti dei minori e favorirne l’inclusione sociale.

La prima lezione, dal titolo evocativo “Il viaggio del tutore volontario centrato sui diritti del minore tra formazione e conoscenza”, ha aperto un cammino destinato ai cittadini e alle cittadine selezionati e disponibili ad assumere un ruolo di responsabilità e protezione verso i minori giunti in Italia privi di figure adulte di riferimento.

L’inizio dei lavori è stato preceduto dai saluti istituzionali di Francesco Roberti, Presidente della Regione Molise; Quintino Pallante, presidente del Consiglio regionale; Michela Lattarulo, Prefetto di Campobasso; Simonetta Mancini, Giudice del Tribunale per i Minorenni; e Rossana Venditti, Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale.

Successivamente, il Garante e il suo Ufficio hanno illustrato programma e finalità del corso, sottolineando la funzione essenziale del tutore volontario all’interno della rete di accoglienza e protezione dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio regionale.

Il percorso formativo, che si svilupperà tra novembre 2025 e gennaio 2026, prevede lezioni teoriche e momenti di approfondimento affidati a relatori di comprovata esperienza. Al termine, i partecipanti potranno valutare l’iscrizione all’elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, ai sensi dell’art. 11 della legge 47/2017.

EB