Ultimo mese di rilevazione in città per il censimento

TERMOLI. Il Comune di Termoli ha reso noto che fino al prossimo 23 dicembre 2025 continuerà il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, un’iniziativa fondamentale per aggiornare il patrimonio informativo statistico nazionale e conoscere meglio il Paese in cui viviamo.

Il censimento si svolge attraverso due modalità: la prima, denominata da Lista e Areale – componente L2, riguarda famiglie o singoli individui che ricevono una lettera nominativa con credenziali di accesso e che dovranno compilare in autonomia il questionario online sul sito istat.it, la seconda, denominata Areale – componente A, si svolge invece con il supporto di un rilevatore Istat incaricato dal Comune che condurrà interviste direttamente presso le abitazioni, e nei territori dove è prevista questa modalità le persone saranno avvisate tramite locandina e lettera non nominativa.

Si ricorda che partecipare al censimento è un obbligo di legge ma soprattutto un’opportunità per contribuire alla costruzione di un quadro statistico aggiornato e utile a orientare le politiche pubbliche e migliorare i servizi per tutti.

Per chiarimenti e assistenza è possibile rivolgersi all’Ufficio Comunale Censimento del Comune di Termoli, in via Martiri delle Foibe, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17; per ulteriori dettagli e documentazione ufficiale si rimanda al sito dell’Istat.

