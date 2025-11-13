“Un albero per ogni nato” a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con “Un albero per ogni nato”, l’iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del verde pubblico, che prevede la piantumazione di un albero o di un arbusto per ciascuna bambina e ciascun bambino nati nel 2024 (35 in totale), in occasione della Giornata nazionale degli alberi.

L’evento, promosso e organizzato dal Comune di Montenero di Bisaccia, in collaborazione con il Vivaio Forestale “Le Marinelle” dell’Arsarp e l’associazione la Bottega degli Incanti, si terrà domenica 16 novembre alle ore 11 presso un’area appositamente individuata all’interno dell’ex stadio comunale, in zona Madonna di Bisaccia – Parco dei Calanchi, dove è in fase di realizzazione il progetto di riqualificazione PINQuA. “Siamo molto felici di poter confermare questo appuntamento – sottolineano l’assessore comunale con delega all’Ambiente Fiorenza Del Borrello e il sindaco Simona Contucci – perché la messa a dimora di nuove piante rappresenta un momento particolarmente emozionante per l’intera comunità e per il nostro territorio; questa giornata, inoltre, sarà ancora più significativa perché è dedicata a tutti i bambini nati nel 2024 e alle rispettive famiglie, a cui rinnoviamo l’invito a partecipare.

Vi aspettiamo tutti domenica mattina, per vivere del tempo insieme e a contatto con la natura”.

EB